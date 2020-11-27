Нотариус: всегда рядом и готов помочь

Президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга рассказала «Комсомолке» о самых важных изменениях в нотариате, которые сделают нашу жизнь удобнее. Фото: Елена Черкасова.

Маленькая конторка, кипы бумаг, документов, печати и сухие параграфы законов - именно так обыватель представляет себе профессию нотариуса. На самом деле все намного сложнее и гораздо интереснее!

- Наша профессия незаметна, у нас нет громких историй, потому что мы работаем в сфере бесспорной юрисдикции. Возможно, поэтому профессию нотариуса окружает множество мифов, - говорит Мария Викторовна Терехова. - Например, о том, что нотариус просто ставит печати и удостоверяет личность. Это не так. Наша задача - выяснить волю человека, а это не всегда просто. К нотариусу люди приходят, когда в их жизни происходит важное событие, иногда печальное. Иногда их приводят заинтересованные лица. Человек находится в стрессе, не знает, как ему поступить, какой вариант выбрать. Иногда ему просто хочется выговориться, поделиться своим горем. Он рассказывает о себе, своей семье, взаимоотношениях между родственниками. Поэтому нотариус должен быть еще и психологом, но главное - нотариус должен услышать и понять истинную волю человека при совершении того или иного нотариального действия.

- Почему во время нерабочих дней нотариальные конторы продолжали работать?

- По закону нотариус действует от имени государства и путем совершения нотариальных действий защищает права и законные интересы граждан и юридических лиц. Более того, право на квалифицированную юридическую помощь гарантировано нашим гражданам Конституцией РФ. Например, гражданин всегда должен иметь возможность обратиться к нотариусу для составления завещания, оформления наследства, заключения сделки. Поэтому мы просто не могли оставить наших граждан без нотариальной помощи. Нотариат Санкт-Петербурга принял решение работать в режиме дежурных нотариальных контор. Мы принимали и продолжаем принимать граждан по предварительной записи с соблюдением всех мер безопасности, но не закрывались ни на один день.

- И с какими запросами к вам чаще всего обращались?

- Были востребованы и социальные доверенности, и завещания. Но жизнь многогранна, и люди по-прежнему оформляли брачные договоры, наследство, покупали и продавали недвижимость.

- Будем ли мы со временем удаленно заключать сделки, заверять документы?

- Есть профессии, в которых живого человека не заменить, например, врачи. Нотариус тоже относится к этой категории профессий. И прежде всего потому, что нотариус в первую очередь работает с человеком.

- И все-таки в сторону онлайн нотариат движется?

- Безусловно, будем удостоверять сделки и дистанционно. Это движение началось задолго до пандемии. 29 декабря 2020 года вступят в силу изменения в законодательстве, которые вводят понятия «удаленные и дистанционные нотариальные действия».

Удаленное нотариальное действие позволяет направить документы в электронном виде куда-либо. С 2014 года уже есть возможность в удаленном формате прислать нотариусу уведомление о регистрации залога движимого имущества. Нотариус его регистрирует в Единой информационной системе нотариата и направляет заявителю свидетельство также в электронной форме. Это позволило значительно укрепить и защитить права залогодержателей. Теперь удаленно можно будет, например, обеспечивать доказательства в сети Интернет, принимать денежные средства в депозит нотариуса, совершать исполнительную надпись. Для этого гражданину потребуется направить электронное заявление, в частности, через Единый портал госуслуг, и приложить необходимые документы в электронной форме. Заявление и документы должны быть заверены усиленной квалифицированной электронной подписью гражданина.

Что касается дистанционных действий, возможность которых появится с декабря, то суть в следующем. Продавец и покупатель могут находиться в разных городах, в режиме реального времени нотариусы по конференц-связи связываются друг с другом, каждый из них выполняет все функции, которые требуются для сделки, как если бы люди присутствовали при нас очно. Таким образом дистанционная сделка будет удостоверена в виде единого документа.

ЦИФРА

330 нотариусов работает в Петербурге. Стать нотариусом можно лишь в том случае, если должность становится вакантной, а претендент на нее соответствует установленным законом критериям.