Подготовка к имплантации зубов: от анализов до чистки. Фото предоставлено клиникой «Стоматология Комфорта».

Подготовка к имплантации зубов занимает одну-две недели. За это время врач подробно изучает полость рта пациента, выбирает оптимальный вариант восстановления зубов, исключает риски отторжения и моделирует результат. От этого этапа по большей части зависит успех всей операции. Врачи сети клиник «Стоматология Комфорта» рассказали, как правильно подготовиться к имплантации.

Фото предоставлено клиникой «Стоматология Комфорта».

Шаг 1. Первый визит в клинику

Подготовительный этап начинается с первого посещения стоматологии. Врач собирает информацию об образе жизни пациента, проводит осмотр, предлагает варианты восстановления и назначает ряд анализов перед имплантацией зубов.

Если вы состоите на учете у какого-либо врача или имеете хронические заболевания, нужно предоставить стоматологу справку от профильного специалиста. Общие заболевания организма могут повлиять на результат операции или даже стать противопоказанием к ее проведению.

Фото предоставлено клиникой «Стоматология Комфорта».

Шаг 2. Диагностика и анализы

После консультации специалист назначает компьютерную томографию челюсти. Это исследование дает максимум информации о состоянии полости рта, расположении корней зубов, нервов, качестве костной ткани, а также наличии скрытых патологий - кист, гранулем и других.

Фото предоставлено клиникой «Стоматология Комфорта».

Шаг 3. 3D-моделирование

Когда все исследования проведены, пациент направляется домой. В это время специалисты клиники занимаются планированием лечения и моделированием. Данные всех обследований загружаются в специализированную программу, которая воссоздает точную 3D-модель челюсти пациента. По этому образцу врач с точностью до микрон вымеряет место в челюсти для будущего импланта. При этом он учитывает расположение будущего протеза, качество смыкания челюстей, положение зубов и прочие мелкие детали. Этот этап убережет вас от ошибки, совершенной «на глаз» и минимизирует риск отторжения импланта.

Подготовка к имплантации зубов: от анализов до чистки. Фото предоставлено клиникой «Стоматология Комфорта».

Шаг 4. Санация полости рта

Что нужно знать перед имплантацией зубов? До операции необходимо подготовить зубы и десны к хирургическому вмешательству. Санация заключается в лечении острых воспалительных процессов и удалении зубного камня и твердых отложений.

Воспаления в полости рта - источник микробов и бактерий, которые в процессе операции могут попасть в лунку. Чаще всего необходимо лечить кариес, острый пульпит или пародонтит. Для удаления твердого налета вы можете воспользоваться услугой профессиональной чистки зубов. Такую процедуру необходимо проходить регулярно - 1-2 раза в год. Врач с помощью специального ультразвукового или лазерного оборудования удаляет затвердевший налет и зубной камень. Эти образования вы не сможете убрать в домашних условиях без вреда для полости рта. Если же их оставить, они также могут стать причиной воспаления в месте надреза десны.

Также может понадобиться удаление зубов. Например, в случае выбора одномоментной имплантации. Или же если есть больные зубы, лечение которых невозможно, а риск распространения воспаления велик.

Фото предоставлено клиникой «Стоматология Комфорта».

Шаг 5. Перед операцией

Последний этап подготовки перед имплантацией зубов. Все манипуляции выполнены, день операции назначен. Далее вам необходимо следовать рекомендациям специалиста по подготовке к процедуре. За пару дней облегчите свой рацион питания - откажитесь от жирной, жареной пищи, отдавайте предпочтение овощам, фруктам, вареным продуктам, ограничьте употребление чая и кофе. Последний прием пищи должен быть не позже, чем за 2 часа до операции. Отдайте предпочтение отварному мясу, яйцам, крупам. При выборе общего наркоза откажитесь от еды и напитков минимум за 4 часа до операции. Перед отправлением в клинику тщательно почистите зубы и прополощите полость рта. После операции вам потребуется покой, так что заранее отложите запланированные дела.

Обо всех этапах подготовки к имплантации врачи «Стоматологии Комфорта» рассказывают своим пациентам заранее. Записывайтесь на первичный прием и получите индивидуальные рекомендации!

Фото предоставлено клиникой «Стоматология Комфорта».

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