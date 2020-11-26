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Общество

«Претензий нет только к парацетамолу»: Реаниматолог раскритиковал список бесплатных лекарств для лечения коронавируса

По словам медика, некоторые препараты способны принести больше вреда, чем пользы
Сергей ВОЛЧКОВ
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Каждому пациенту будут выдавать от трех до шести наименований лекарств.

Каждому пациенту будут выдавать от трех до шести наименований лекарств.

Фото: Артем КИЛЬКИН

26 ноября в Санкт-Петербурге началась выдача бесплатных лекарств от коронавируса. Каждый, у кого участковый врач заподозрит опасную инфекцию, будет получать от трех до шести препаратов - в зависимости от тяжести заболевания. Список сформирован на основе рекомендаций минздрава - однако специалисты относятся к нему с недоверием. Так, по словам врача-реаниматолога Сергея Саяпина, тесно работающего с больными COVID-19, если какое-то лекарство вам выдали – это не значит, что оно вам на самом деле нужно.

- Наибольшие опасения тут вызывают, конечно, гидроксихлорохин, фавипиравир и умифеновир, - отмечает врач. – Дело в том, что эффектность этих препаратов не доказана. И практически нигде больше в мире они не используются для лечения коронавируса. Фавипиравир же, к примеру, если верить недавним исследованиям, и вовсе способен принести больше вреда, чем пользы.

Лекарства будут выдавать участковые врачи прямо на дому.

Лекарства будут выдавать участковые врачи прямо на дому.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Интерферон альфа, продолжает доктор, будет эффективен только в одном случае: если вводить его внутривенно. Капли в нос (а выдавать собираются именно их) на вирус существенного влияния не окажут.

- Теперь что касается ривароксабана и апиксабана, - рассказывает Саяпин. – Оба этих препарата – антикоагулянты. Они препятствуют образованию тромбов. Действительно, риск тромбоза при коронавирусе существует – и чем тяжелее протекает болезнь, тем он становится выше. Но проблема в том, что пить эти лекарства нужно только тогда, когда у вас к этому есть показания. А установить это можно только в ходе обширного обследования, не на дому. Если же принимать ривароксабан и апиксабан просто для профилактики, можно получить обратный эффект – вплоть до внутреннего кровотечения с летальным исходом.

Что касается группы «-цинов» (кларитромицина, азитромицина, левофлоксацина и прочего), то все это – антибиотики. Их – и это тоже прописано в рекомендациях минздрава – нужно назначать только тогда, когда у человека к вирусной инфекции присоединяется бактериальная.

Участковые врачи будут сами ставить предварительный диагноз и определять степень тяжести заболевания.

Участковые врачи будут сами ставить предварительный диагноз и определять степень тяжести заболевания.

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Опять же – тут вопрос диагностики, - рассказывает медик. – В домашних условиях установить наличие бактериальной инфекции в организме очень сложно. Да, есть какие-то наглядные признаки – например, зеленоватый или желтоватый цвет мокроты – но без лабораторного исследования обойтись не получится. А пить антибиотики просто так чревато самыми разными негативными последствиями – и об этом уже не раз говорилось.

Наконец, последняя группа – преднизолон, дексометазон и метилпреднизолон. Все эти лекарства нужны для того, чтобы не допустить развития в организме человека цитокинового шторма – избыточного иммунного ответа, при котором иммунная система вместо того, чтобы бороться с вирусом, начинает уничтожать клетки и органы своего «хозяина». Проблема в том, отмечает Сергей Саяпин, что эти препараты действуют через ослабление иммунитета – а значит, принимать их бесконтрольно тоже нельзя.

По словам специалиста, без похода в клинику обойтись все же не удастся.

По словам специалиста, без похода в клинику обойтись все же не удастся.

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Одним словом, претензий нет только к парацетамолу, - констатирует медик. – Да и то с известными оговорками – к примеру, ни в коем случае нельзя превышать его дозировку. Самое главное, на мой взгляд – тут мы видим очень усредненную картину, очень общие схемы. В действительности же каждый человек и каждый случай заболевания уникальны. Поэтому слепо доверять участковым врачам я бы не стал. Для гарантии стоит обследоваться детально. Но тогда главный принцип всей этой кампании – чтобы потенциально больные люди не покидали свои квартиры – реализовать не удастся.

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