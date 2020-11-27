Это вам не палками махать: журналист «Комсомолки» взяла мастер-класс по скандинавской ходьбе

Чтобы от скандинавской ходьбы был эффект, надо освоить технику Фото: Артем КИЛЬКИН

Многие считают, что скандинавская ходьба - «бабушкин» спорт, но этот стереотип рушится, как только ты берешь в руки палки и просишь кого-то опытного научить тебя все делать правильно. Так и поступила корреспондент «Комсомолки», отправившись в воскресное утро на мастер-класс по скандинавской ходьбе к тренеру с 12-летним стажем Ирине Марковской, которая стояла у истоков этого вида спорта в Петербурге.

АЛЬТЕРНАТИВА БЕГУ

Это утро выдалось промозглым и серым, да еще и ехать надо было на другой конец города - в парк «Сосновка», где каждую неделю по воскресеньям Ирина проводит бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе. Когда я кое-как отыскала на стадионе дружную компанию в ярких куртках и шапках, разминающуюся на заснеженном футбольном поле, на душе стало как-то теплее.

- А теперь берем палки и идем четыре круга с ускорением! - скомандовала Ирина. Разноцветная группа послушно выстроилась в колонну и двинулась по кругу.

Каждую неделю в петербургских парках проходят бесплатные занятия по скандинавской ходьбе Фото: Артем КИЛЬКИН

Ирина Марковская в прошлом спортсменка-альпинистка, но после рождения детей по настоянию супруга завязала с горами и нашла менее опасное хобби.

- Скандинавская ходьба - прекрасная альтернатива бегу, если кто-то бежать не может, - пояснила она. - Здесь работают все крупные мышцы, плюс дается потрясающая аэробная нагрузка. Я сначала просто купила палки и попробовала, а потом отучилась на инструктора, в Финляндию ездила на курсы. Теперь уже 12 лет веду группы.

Мало кто знает, но именно тогда, в 2008 году, этот незамысловатый вид спорта и пришел в Россию, и Ирина была одной из первых, кто начал его продвигать.

Ирина Марковская (справа) - тренер с 12-летним стажем Фото: Артем КИЛЬКИН

- Так вышло, что в те годы в геронтологический санаторий в Пушкине приехал финский тренер с мастер-классом по скандинавской ходьбе, - рассказывала Ирина. - В том санатории очень продвигали, чтобы у пожилых людей был активный образ жизни. Тогда курс прошли 22 инструктора, я в том числе. А потом отсюда, из Петербурга, этот спорт разошелся по всей стране. Так как началось все с бабушек и дедушек, так и приклеилось, что это только для них.

ИДЕМ НА ВЗЛЕТ

Однако на самом деле скандинавская ходьба - штука очень техничная и не такая уж и простая. Через минуту я в этом убедилась. Ирина, окинув меня взглядом, начала настраивать длину палки.

- Какой у вас рост?

- 163.

- Отлично. Палки должны быть отрегулированы так, чтобы образовывали прямой угол с локтями, когда вы просто упираетесь ими перед собой, - пояснила она. Вскоре настройка была закончена, и к моим рукам с помощью специального крепления будто прилипли палки. В этот момент мне представилось, что я стою не на двух ногах, а на четырех. Эдакая борьба с прямохождением.

Перед ходьбой важно правильно отрегулировать палки Фото: Артем КИЛЬКИН

- Теперь откиньте палки назад и сделайте несколько простых шагов. Руки сами пойдут в противоход, а вы просто ловите движения, - учила меня тренер. - Повторяйте за мной.

И Ирина уверенными широкими шагами рванула вперед. Я семенила рядом, запутавшись в ногах и палках, но, видимо, мой организм умнее меня, и руки действительно подхватили движение. Конечности уже не заплетались, однако была одна серьезная ошибка, которую допускают все те, кто начал заниматься скандинавской ходьбой без инструктора.

- Вы работаете руками от локтя, а надо от плеча, да так, чтобы трицепс напрягался, - терпеливо корректировала Ирина. - Тогда почувствуете нагрузку.

Перед занятием обязательно проводят разминку Фото: Артем КИЛЬКИН

Подчинилась. И действительно, как только я стала делать все правильно, верхняя часть спины напомнила мне о своем существовании. Более того, с каждым шагом я набирала скорость, и казалось, что вот-вот взлечу. Неожиданно. Походив так несколько минут, я не то что согрелась - вспотела! Да уж, не для каждой бабушки сие занятие. Это вам не палками махать.

ПЯТЬ КИЛОМЕТРОВ ПО ЛЕСУ

Обычно прогулка с палками по лесу длится около сорока минут. За это время группа проходит примерно пять километров. Свежий воздух будто придает сил, а морозная погода советует не снижать темп.

- Знаете, я в вузе преподаю, и когда нас отправили на удаленку, у меня начало сказать давление, - рассказывала одна тех, кто гулял сегодня с нами, Елена Вдовина. - Я узнала, что такие занятия могут помочь, и вот сегодня в первый раз палки в руки взяла. Приду домой - проверю, сработало ли.

- А я два месяца назад с мамой впервые сюда пришла, - подхватила проходящая мимо молодая барышня по имени Вероника. - Сразу втянулась и уже успела поучаствовать в соревнованиях. Теперь вот к новому турниру готовлюсь. Сначала друзья шутили, что я занялась спортом для бабушек. Но вы сами уже поняли - это куда серьезнее.

Елена Вдовина сегодня впервые на тренировке Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас занятия по скандинавской ходьбе проходят бесплатно в парке «Сосновка», парке 300-летия Петербурга, Александрино, ЦПКиО имени Кирова, Муринском и Южно-Приморском парках. Проект Ирины и ее команды «Пойдем ходить» в прошлом году выиграл для этого президентский грант. В декабре проект закончится, а занятия - нет. Стоить одна тренировка будет 300 рублей.

- Многие, кто начал в рамках гранта заниматься, останутся, я думаю. За год люди привыкли, - улыбнулась Ирина. - Тем более что это доступно абсолютно всем. Купить палки для начала можно за тысячу рублей (внимание! Лыжные палки не подойдут, нужны специальные для скандинавской ходьбы. - Прим. ред.), обуться удобно, одеться, и вперед. Мы будем рады всем.

КОНКРЕТНО

Расписание бесплатных тренировок по скандинавской ходьбе можно посмотреть на сайте клуба «Пойдем ходить».