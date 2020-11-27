Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 27 ноября 2020 года: Выдача бесплатных лекарств от инфекции и вероятность закрытия тысячи ресторанов и кафе

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 27 ноября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» вновь собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, в этот раз на 27 ноября 2020 года. За минувший день в Северной столице диагностировали инфекцию еще у 3 669 горожан.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 111 133 человек. Умерли от инфекции 5 217 горожан (+79 за сутки), а выздоровели 63 747 (+1 862), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Как заверили в Смольном, бесплатные лекарства от коронавируса уже поступили во все районные поликлиники города. Терапевты начали выдавать препараты тем больным, которые находятся дома. Тем временем реаниматолог раскритиковал список таблеток, заявив, что от них больше вреда, нежели пользы. По словам врача, эффективность гидроксихлорохина, фавипиравира и умифеновира не доказана. Однако «Комсомолка» все равно составила памятку, как получить препараты и как грамотно ими лечиться.

В сфере бизнеса ходят слухи, что больше тысячи кафе и ресторанов Санкт-Петербурга могут закрыться до конца 2020 года. Естественно, все из-за пандемии коронавируса. Причем сильнее всего пострадали самые активные – стрит-фуд и столовые.

Врач из Санкт-Петербурга отметился уникальной разработкой «шлема» с вентилятором, который в сотню раз облегчает работу медиков в «красной зоне». Журналисты «КП» поговорили с мастером о его разработке.

Около 100 баров, кафе и ресторанов Северной столицы попались на запрете на работу ночью. Некоторые злостные нарушители даже меняли вывески, лишь бы их не заметили. К слову, петербуржцы частенько заменяют надзорные патрули от Смольного и полиции тем, что жалуются на заведения, отсканировав QR-код, который сейчас есть во всех предприятиях, желающих работать во время пандемии.

Что касается Ленинградской области, то там общее число зараженных за время пандемии составляет уже 16 110 человек, из них у 202 инфекцию выявили за минувший день. Полностью выздоровели 10 609 (+273), а умерли 133 (+2).