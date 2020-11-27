Штрафы от 500 тысяч: Смольный и Роспотребнадзор пойдут с проверкой по офисам и предприятиям Санкт-Петербурга

Роспотребнадзор пойдет с инспекциями по офисам и предприятиям Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга всерьез озаботились соблюдением санитарных норм не только в кафе, ресторанах и магазинах, но и на предприятиях и в офисных центрах города. Ведь именно среди служащих и рабочих отмечается наибольшее число новых случаев заболевания коронавирусом. Такая ситуация никого не устраивает, поэтому Смольный и Роспотребнадзор «вышли на тропу войны». А штрафы нарушителям грозят совсем немаленькие.

- Вице-губернатор Евгений Елин отметил, что по информации Роспотребнадзора, в городе по-прежнему большее число заболевших – это офисные работники. Несоблюдение действующих ограничений приводит к запрету деятельности или штрафам от полумиллиона рублей, - сообщает пресс-служба Смольного.

В первую очередь сотрудники комитетов и санитарные инспекторы будут проверять достоверность сведений о переводе сотрудников офисных центров на удаленку. Многие могли заявить об этом «для галочки», чтобы не получать обязательное соответствие санитарным нормам и подтверждающий это QR-код. Несмотря на то, что с октября уже больше 100 тысяч организаций имеет разрешающий документ, а рост по запросам кодов составил 155%, есть много предприятий, работающих просто так.

Проверять соблюдение санитарных норм будут во всех организациях города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, что с 26 октября абсолютно все городские организации обязаны были или уйти на удаленку, или получить QR-код. Наличие сотрудников на рабочих местах необходимо обосновать, а обо всех случаях заболевания «ковидом» среди персонала - сообщать в Роспотребнадзор.

- Далеко не все перешли на «удаленку». Многие предприятия не соблюдают установленные санитарные стандарты безопасности: отсутствуют QR-коды, нет сменных масок у персонала на все время рабочего дня, при входе не мерят температуру людям. Все это приводит к вспышкам заболеваемости среди служащих. - рассказали «Комсомольской правде» в петербургском управлении Роспотребнадзора.

Еще одна проблема - заразившиеся горожане молчат о своем диагнозе, а руководители предприятий не сообщают о заболеваниях среди сотрудников в надзорные органы.

- Если человек получил положительный результат теста, или у него супруг, родные заболели корнавирусом, то он должен предупредить работодателя и уйти на удаленку. Его коллеги становятся контактом первого круга. У нас почему-то этим пренебрегают, - сокрушаются в Роспотребнадзоре.

В Смольном это понимают и решили усилить проверки предприятий. Конечно, зайти в каждый офис инспектора не смогут - чисто физически не хватит ресурсов, но планы по инспекциям уже составлены.

- Я не могу сказать по точным датам, но вероятно, что такие проверки уже начались. Будут точно такие же инспекции, как в барах или ресторанах. Это касается абсолютно всех, - рассказала представитель петербургского управления Роспотребнадзора Елизавета Скорыница. - Работы у нас очень много.