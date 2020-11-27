Почки, грибы и яблоки: Какие «аномалии» заметили петербуржцы в конце ноября

В Петербурге в конце ноября распускаются почки. Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb

На деревьях распускаются листья, за городом идут грибы, стоят дикие яблони с полными ветками плодов. Таким встречает Петербург конец ноября, а местные жители удивляются сюрпризам природы и делятся фотографиями «аномалий» в соцсети. Город до сих пор не завалило снегом, да и крепкого минуса на термометрах тоже еще не было.

– Гуляя по ночному городу, невольно обращаешь внимание на распускающиеся кусты и деревья. И ловишь себя на мысли... Каких-то буквально 30-35 лет назад было совсем не так. Да, я еще помню те наши питерские суровые зимы! – делится в группе «Грибы и Грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте» фотограф Антон Кубышкин.

В Петербурге в конце ноября все еще не наступила зима. Фото: Антон Кубышкин / vk.com/grib_spb

27 ноября петербуржец запечатлел в Приморском районе распускающиеся почки кустарника форзиция. В комментариях горожане подтверждают: зима уже не та. В деревне Кавголово Всеволожского района Ленобласти, например, зацвела ветреница.

– Очень жаль, что зимы не такие, как раньше. Все дожди, пасмурно. А со снегом и светлее ,и веселее. И детям забава. Вот в конце ноября ветреница, весенний цветок, расцвела, – говорит петербурженка Юлия Валюженец.

Под Петербургом заметили ветреницу в конце ноября. Фото: Юлия Валюженец / vk.com/grib_spb

А вот в Ломоносовском районе Ленобласти – вовсю ходят по грибы.

– Сегодня прогулялась по местному парку и лесочку рядом с домом. В итоге получилось полкорзинки опят и полкорзинки вешенок! – делится в соцсети Елена Казакова.

Правда, тут «аномального» ничего нет, ведь речь идет о фламмулинах (так называемых зимних опятах) и поздник вешенках. Названия говорят сами за себя: это виды устойчивые к низким температурам и сейчас для них самое время. Однако фото полных корзинок грибов почти перед Новым годом, конечно, удивят любого!

В Ломоносовском районе пошли "зимние" грибы. Фото: Елена Казакова / vk.com/grib_spb

Поделился с «КП-Петербург» необычным наблюдением и читатель. В Калининском районе горожане заметили усыпанную яблоками яблоню. Листья с дерева давно уже опали, а вот плоды все еще крепко держатся на ветках: тоже нетипичный для Северной столицы пейзаж.

Яблоня на Кондратьевском проспекте. Фото: Предоставлено "КП-Петербург".

Напомним, что в прошлая зима в Петербурге выдалась аномально теплой: погода била рекорд за рекордом, горожане так и не увидели сугробов и не дождались настоящих морозов. Этой зимой синоптики все же обещают петербуржцам снег, однако начало зимы может оказаться не очень холодным.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА Юрий Шевчук, эколог, председатель Северо-Западного отделения «Зеленого Креста»:

– Такое в Петербурге происходит уже не первый год. Климатические изменения идут по всему миру. И подобные явления характерны не только для нашего города. Поскольку климат меняется по всему миру, будем считать, что это нормально. Но в какой-то степени это плохо, потому что вместе с климатическими изменения к нам проникают и инвазивные виды – начиная от высших млекопитающих и заканчивая бактериями, вирусами, вредными насекомыми. То есть будет больше сельскохозяйственных вредителей, больше возбудителей различных болезней.