В Петербурге запустили акцию по сбору новогодних подарков для детей

Подарки можно принести в пункты приема фонда. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В преддверии нового года фонд «Доброделы Петербурга» запустил акцию по сбору новогодних подарков для детей из неблагополучных семей, а также тех, кто встретит новый год в больницах. Можно только представить, что им нужно лечиться и никак нельзя поехать домой. Туда, где обычно стоит елка, мама что-то готовит, и горят гирлянды. А этим ребятишкам так нужны положительные эмоции и силы, чтобы победить болезнь.

- Для большинства нас чудом в этой жизни и самым главным подарком является рождение ребенка, - говорит попечитель фонда, бизнесвумен Ирина Адрова. - Для наших детей чудом может быть любой мишка, барби, машинка. Какая-то игрушка незаметная, обычная, но она может осчастливить ребенка на день, неделю, на месяц, на год, многие дети могут с одним мишкой спать, и для него это будет чудом и лучшим другом и успокоением, поэтому мы должны обязательно дарить детям подарки, а уж тем более на новый год, ведь это время чудес. И благодаря детям, и мы, взрослые, верим в волшебство.

Организаторы акции хотят помочь и подарить малышам ощущение детской сказки. Скрасить их будни, поддержать, показать, что в мире есть добро и радость.

- Какие-то наши страхи, неуверенность во многом зависят от того, что у нас было в детстве. И, поэтому хочется дарить детям, как можно больше положительных эмоций, чтобы они чувствовали себя любимыми, уникальными, - делится попечитель фонда, бизнесвумен Вероника Плеханова. - И эта теплота, особенно в новый год, может стать неким стимулом на то, что следующий год будет лучше, чем предыдущий. Очень хочется доставить детям улыбок, радости и счастья. И сейчас мы стараемся привлечь других людей к сбору подарков, потому что мы знаем точно, что многие хотят творить добро, но не знают, как, и мы помогаем им в этом

До 20 декабря горожане города могут приносить творческие наборы, куклы, машинки, развивающие и музыкальные игрушки в пункты приема фонда: https://vk.com/topic-102829029_38788629