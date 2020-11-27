Бесплатный аудиогид и помощь аварийных комиссаров: Что мы знаем о трассе М-11

Дата 27 ноября 2019 года навсегда вошла в историю российских дорог. Фото предоставлено М11.

Строительство трассы М-11 изменило жизнь автомобилистов Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Твери и многих других городов. Прежде на маршрут, соединяющий две столицы, приходилось тратить 10-11 часов. Дорога пролегала через населенные пункты с ограничением скорости и пробками, что было настоящим испытанием для водителей. Поэтому дата 27 ноября 2019 года навсегда вошла в историю российских дорог. В этот день открылся участок Тосно - Санкт-Петербург, последний на М-11, не считая объезда Твери (сейчас его заменяет реконструированная М-10). Трасса М-11 стала первой скоростной дорогой такой протяженности в стране и самым крупным инвестиционным проектом в отрасли. В честь дня рождения магистрали мы собрали самые интересные факты о ней.

КАКОЕ РАССТОЯНИЕ?

Общая протяженность М-11 от кольцевой автодороги Петербурга до московской кольцевой автодороги 669 километров. Магистраль пролегает через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области.

КАК ВСЕ УСТРОЕНО?

Трасса М-11 находится в ведении государственной компании «Автодор», но построили ее и управляют участками разные компании. Например, отрезок от Санкт-Петербурга до Мясного Бора в Новгородской области строила и обслуживает «Магистраль двух столиц», акционерами которой выступает ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг» и французская группа VINCI Highways (дочернее предприятие VINCI Concessions). Предприятие приступило к реализации седьмого и восьмого участков в ноябре 2014 года. Спустя пять лет их ввели в эксплуатацию. Согласно заключенному соглашению компания будет эксплуатировать участки с 546-го по 684-й километр до 2041 года. Эксплуатация - это уборка и ремонт дороги, обслуживание всех систем, а также сбор платы за проезд. Кстати, для зимней уборки заготовлено более 10 тысяч тонн противогололедных материалов - это примерно 125 железнодорожных вагонов, то есть 2 грузовых состава поезда!

На М-11 насчитывается 325 искусственных сооружений. Фото предоставлено М11.

ПРО ОТКРЫТИЕ

От Москвы до Петербурга М-11 добралась за семь лет - строительство началось в 2012-м. Первый участок автодороги - 258-334-й километр - открыли в октябре 2014 года. С годами протяженность увеличивалась. Последними стали седьмой и восьмой этапы трассы. Седьмой запустили 3 сентября 2019 года, а спустя два месяца был дан официальный старт движению по последнему участку. Торжественную церемонию посетил президент России Владимир Путин.

КАК ПОЯВИЛОСЬ НАЗВАНИЕ?

Название трассы «Нева» выбрали путем общественного голосования. В топ-3 попали «Валдай», «Две столицы» и «Нева». Последний вариант набрал больше всего голосов, и теперь у петербуржцев две Невы.

ЛЮБАЯ ПРОБЛЕМА РЕШИТСЯ

На М-11 работает бесплатная служба аварийных комиссаров. Если в пути случились сложности, на помощь придут сотрудники трассы, нужно лишь позвонить по телефонам *390 или *2011 (с сотового. - Прим. ред.). Комиссары выручат, когда спустило колесо, закончилось топливо, стало плохо водителю, произошла авария или любая другая внештатная ситуация. Можно дождаться патрульный автомобиль или вызвать подмогу по телефону горячей линии. Так, за неполный 2020 год только на седьмой и восьмой секциях М-11 комиссары помогли 17,9 тысячи человек.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОТДЫХА

По статистике, одна из самых распространенных причин аварий на трассах - усталость водителя. При строительстве М-11 это учли, поэтому примерно через каждые 20 километров на автодороге разместили площадки для отдыха, где можно остановиться и перевести дух. Там есть места для пикника и туалеты (они идеально чистые!). В дальних поездках автомобилистам рекомендуют делать короткие передышки каждые два часа.

В дальних поездках автомобилистам рекомендуют делать короткие передышки каждые два часа. Фото предоставлено М11.

ЭКОНОМИЯ СВЕТА

Изначально при строительстве М-11 планировали установить стандартные натриевые лампы, но из экологических и экономических соображений их заменили на светодиодные. Это позволило заметно сократить потребление электроэнергии. В Международный день энергоснабжения, 11 сентября, эксперты М-11 подсчитали, что всего за год на участке от Петербурга до Великого Новгорода удалось сэкономить 8 миллионов кВт в час. Для сравнения, столько энергии требуется, чтобы 53 года подсвечивать Казанский собор или на год обеспечить светом две тысячи семей.

Эксперты подсчитали, что всего за год на участке от Петербурга до Великого Новгорода удалось сэкономить 8 млн кВт в час. Фото предоставлено М11.

«НАМ ПО ПУТИ»

Летом 2020 года для автомобилистов запустили бесплатный аудиогид по М-11 на платформе izi.Travel. Теперь путешествие из Петербурга в Москву не только быстрое, но и познавательное. Создатели проекта - Сообщество Питерских блогеров, «Магистраль двух столиц» и ГК «Автодор». Аудиогид рассказывает более чем о пятидесяти точках недалеко от дороги. Это достопримечательности, города, села, усадьбы, памятники, музеи, находящиеся возле трассы. Во время поездки можно узнать о Саблинских пещерах, Краеведческом музее в Тосно, Охотничьем дворце Александра II и других культурных местах. Когда машина приближается к точке, приятный голос начинает вещать из колонок или динамика телефона.

ПОДЗЕМНЫЙ ТОННЕЛЬ

На въезде в Петербург расположен пункт оплаты с двадцатью семью полосами. Он, конечно, очень широкий, и, чтобы работникам было безопаснее передвигаться при большом потоке машин, под землей расположен тоннель. Помимо различных коммуникаций, там проложен деньгопровод. По этим лифтам наличные передают из кассы в хранилище. Быстро и удобно!

Кстати, на схемах вы можете встретить аббревиатуру ПВП, она расшифровывается как пункт взимания платы.

Трасса пролегает через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Фото предоставлено М11.

И ТОННЕЛЬ НАДЗЕМНЫЙ

Туннель под железной дорогой недалеко от «Экспофорума» проложен без остановки движения поездов! Его прокладывали через насыпь, использовав хитрые технические решения. Пути ничуть не пострадали - постоянно велся мониторинг их состояния.

Технические параметры скоростной дороги

Расчетная скорость движения: 150 км/час

Разрешенная скорость: 110-130 км/ч в зависимости от участка

Количество полос движения: 4, 6, 8, 10

Ширина полосы движения: 3,75 метра

Ширина разделительной полосы: 4 метра

36 транспортных развязок на разных уровнях

325 искусственных сооружений (мосты, путепроводы, эстакады и скотопрогоны)