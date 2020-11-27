В семье четверняшек из Санкт-Петербурга родился пятый малыш

У Морозовых теперь четверо сыновей и одна дочка.

В семье Оксаны и Виталия Морозовых из Санкт-Петербурга, которые уже полтора года воспитывают четверняшек, снова прибавление. В пятницу, 27 ноября, у них родился пятый малыш. Как рассказал «Комсомолке» счастливый многодетный отец, мальчика назвали Марк. И теперь в семействе Морозовых полный сказочный комплект – четыре сыночка и лапочка-дочка.

- Оксане делали кесарево, мы успели перекинуться парой фраз после операции, дольше поговорить пока не получилось, - признался Виталий. - Чувствует она себя хорошо, все прошло штатно. Наш долгожданный сынишка родился весом 3 килограмма 200 граммов и ростом 50 сантиметров.

Как признался глава большого семейства, пока его супруга находилась в роддоме, сам он занимался четверняшками. О том, что у них появился братик, малыши пока не знают, - папа порадует их после тихого часа.

Оксана Морозова стала мамой пятого ребенка.

- Я сегодня весь день с ними. Леху с утра в бассейн отвез, Богдана и Диану – на массаж. Ромку пока только не пристроили, физически не успеваю всех развозить, - смеется Виталий. – А вообще все хорошо у нас. Растут ребятишки.

Сейчас Оксана и ее новорожденный сынок находятся в роддоме. По словам Виталия, выписать ее должны уже в начале следующей недели.

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