Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 28 ноября 2020 года: Рост больных с тяжелой формой инфекции и обязательная самоизоляция для горожан с ожирением

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 28 ноября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» вновь собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, в этот раз на 28 ноября 2020 года. За минувшие сутки в Северной столице диагностировали инфекцию еще у 3 687 горожан. По словам Смольного, рост заболеваемости будет продолжаться, а о выходе на плато пока гадать преждевременно – необходимо подождать еще минимум 2 недели, и ситуация станет отчетливее видна.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 114 820 человек. Умерли от инфекции 5 280 горожан (+63 за сутки), а выздоровели 65 645 (+1 898), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

К сожалению, в городе выросло количество больных с тяжелой формой COVID-19. Как сообщили в Комздраве, в октябре 2020 года таких пациентов было 18% от общего числа зараженных, а в ноябре уже 22%. А вот «легких» больных стало меньше.

Смольный и Роспотребнадзор анонсировали надзорные коронавирусные рейды в офисы и предприятия Санкт-Петербурга. Усиленные меры примут неспроста – именно офисные работники попали в число самых заражаемых в Северной столице.

Петербуржцы могут поучаствовать в испытаниях китайской вакцины от коронавируса. Добровольцев уже набирает НИИ гриппа Смородинцева. Из любопытных требований к кандидатам есть обязанность использовать надежные контрацептивы на протяжении целого года. К слову, в Смольном пока не знают, когда именно начнется массовая вакцинация петербуржцев от коронавируса.

Жителей Санкт-Петербурга с ожирением и диабетом обяжут соблюдать обязательную самоизоляцию. Это не какая-то дискриминация, а желание Комздрава обезопасить людей из группы риска от тяжелых последствий коронавируса.

Что касается Ленинградской области, то там общее число зараженных за время пандемии составляет уже 16 317 человек, из них у 207 инфекцию выявили за минувший день. Полностью выздоровели 10 888 (+279), а умерли 133.