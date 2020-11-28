Дзюба вернул капитанскую повязку после скандала с интимным видео

Артем Дзюба вернул себе капитанскую повязку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Артем Дзюба наконец-то вернул себе капитанскую повязку. После громкого скандала с интимным видео, знаменитый нападающий был лишен почетного статуса. Капитаном "Зенита" последние три матча был защитник Деян Ловрен. Но в субботу, 28 ноября 2020 года, в игре с "Арсеналом" Дзюба вновь выведет команду на поле.

- Дзюба лучший! Дзюба капитан навсегда! Вперед, Артем! - ликую в социальных сетях фанаты.

Сегодня "Зенит" сыграет в белой форме. На матче, который пройдет на стадионе "Арсенал", ожидается до 1500 зрителей. Сине-бело-голубых поддержат 95 болельщиков.

В основной состав вошли Кержаков, Чистяков, Прохин, Жирков, Сутормин, Барриос, Ерохин, Кузяев, Малком, Дриусси и, конечно же, Дзюба.

Напомним, что скандал произошел из-за того, что блогер Наталья Веретенникова опубликовала в сети пикантное видео с Дзюбой. Общество разделилось на тех, кто стал осуждать футболиста и тех, кто посчитал, что ничего криминального Артем не сделал. Тем более, после стало известно, что у нападающего вымогали 5 миллионов долларов, чтобы видео не попало в сеть.

После этого Дзюба закрыл свой Instagram и на время пропал из вида. В том числе, пропустил несколько тренировок "Зенита". Как пояснил Семак - человеку нужен отдых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Требовал пять миллионов долларов»: Какой срок грозит знакомому Дзюбы, вымогавшему у него деньги за скандальное видео

Также эксперт рассказал, как Артем Дзюба мог легко избежать скандала в прессе (подробности)

Опубликовала интимное видео: что известно о девушке, которая опозорила Дзюбу

Она размещает пикантные кадры, демонстрируя себя во всей красе (подробности)

Дзюба – о скандальном интим-видео: «Я не идеален и никогда на это не уповал»

Временно отстраненный капитан «Зенита» и сборной России признался, что сегодня пережил свой самый тяжелый матч (подробности)