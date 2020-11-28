Бюджет-2021: Санкт-Петербург потратится на медицину, социалку и образование

В 2020 году Санкт-Петербург планирует заработать 651,7 млрд рублей и потратить 741,3 млрд.
Фото: Артем КИЛЬКИН
2020 год круто изменил приоритеты Санкт-Петербурга. Еще год назад регион щедро вкладывался в инновации, новую инфраструктуру и крупные инвестпроекты, а теперь его главная цель, как и цель всего человечества, – выжить. Если накануне 2020-го Резервный фонд правительства Петербурга составлял только 1 млрд рублей, то в будущем году он составит 20,3 млрд. Эта сумма – «подушка безопасности», которая спасет, если пандемия будет развиваться по не самому лучшему сценарию.
«Комсомолка» внимательно изучила бюджет на 2021 год, одобренный парламентом и подписанный губернатором на этой неделе. В следующем году город планирует заработать 651,7 млрд рублей и потратить 741,3 млрд. На что расходуют эти деньги?
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На самую важную сферу расходов ковидной поры потратят 91 млрд рублей. Эти средства распределят между всеми видами медпомощи:
1. Стационарной – 19,2 млрд:
– содержание больниц и клиник – 5,2 млрд,
– субсидии больницам и клиникам – 10,7 млрд,
– высокотехнологичная медпомощь – 2,9 млрд.
2. Амбулаторной – 11,6 млрд.
3. Санаторно-оздоровительной – 2,4 млрд.
На медицину потратят 91 млрд рублей.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Дополнительно 7,8 млрд потратят на развитие здравоохранения (в рамках Адресно-инвестиционной программы), 2,9 млрд – на медицинский транспорт, а 17,8 млрд направят в бюджет Террфонда ОМС.
Среди важных трат:
– 11 млрд – на бесплатные медикаменты льготникам,
– 1,4 млрд – на заготовку и хранение донорской крови и ее компонентов (например, плазмы),
– 2,8 млрд – на капремонт учреждений здравоохранения,
– 4,3 млрд – на медоборудование.
Кстати, самым крупным объектом 2021 года станет новый корпус НИИ скорой помощи, который обойдется в 2,4 млрд рублей.
СОЦИАЛКА
Если в 2020 году величина прожиточного минимума, установленная бюджетом, равнялась 9 514 рублям, то в 2021 она составил уже 10 280,3 рубля. Всего на социальную сферу в 2021 году потратят 138,4 млрд рублей. Эти деньги пойдут на:
1. Социальное обслуживание населения – 22,7 млрд руб.:
– субсидии домам-интернатам для престарелых и инвалидов – 3,8 млрд,
– субсидии центрам и отделениям социальной помощи на дому – 6,4 млрд.
На социальную сферу потратят 138,4 млрд рублей.
Фото: Олег ЗОЛОТО
2. Социальное обеспечение населения – 90,1 млрд:
– страховые взносы на ОМС безработных – 36,9 млрд,
– выплаты безработным – 4,1 млрд,
– бесплатное зубопротезирование – 1,3 млрд,
– поддержку по оплате жилья и ЖКУ – 10,8 млрд,
– оплату ЖКУ – 5,3 млрд,
– поддержку пенсионеров – 3,1 млрд,
– поддержку ветеранов труда и военной службы – 3,1 млрд,
– поддержку «предпенсионеров» (мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет) – 4,6 млрд.
3. Охрану семьи и детства – 24,5 млрд:
– соцподдержку семей с детьми и ежемесячные пособия на ребенка– 9,1 млрд.
ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ
Дорожный фонд в 2021-ом составит 45,7 млрд рублей. К слову, в 2020-ом он составлял 49,3 млрд, а на 2021 год планировалось только 40 млрд.
В сумме же на дорожное хозяйство в следующем году выделили 48,8 млрд рублей. Они пойдут на:
– ремонт автодорог – 5,1 млрд,
– содержание дорог – 11 млрд,
– ремонт трамвайных путей – 0,3 млрд,
– развитие транспортной инфраструктуры – 14,4 млрд,
– субсидии ЗСД – 2,5 млрд,
– субсидии «Мостотресту» (обслуживание мосты) – 2,8 млрд,
– создание городских автостоянок – 0,07 млрд.
Среди ключевых дорожных строек 2021 года – реконструкция Лиговского путепровода (2,4 млрд), продолжение Софийской улицы (1,2 млрд), развязка Московского шоссе с Дунайским проспектом (1 млрд из федерального бюджета), строительство Южной широтной магистрали (1 млрд из федерального бюджета), подключение ЗСД к Широтной магистрали с развязкой на Витебском проспекте (6,6 млрд).
На транспорт потратят 63,1 млрд рублей.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Еще 63,1 млрд потратят на транспорт. Большая часть суммы пойдет на сдерживание роста тарифов за проезд:
– субсидии метро – 20,6 млрд,
– субсидии автобусам – 13,2 млрд,
– субсидии трамваям и троллейбусам – 10,4 млрд,
– субсидии электричкам – 1,8 млрд,
– субсидии «Чижику» – 2,2 млрд.
Важные новые транспортные объекты – участок коричневой линии метро от «Казаковской» до «Путиловской» (6,1 млрд) и отрезок оранжевой линии от «Спасской» до «Большого проспекта» (2,4 млрд).
ЖКХ
Эта сфера жизни Петербурга потребует 60,6 млрд рублей. Из них:
– 0,7 млрд потратят на программу «Молодежи – доступное жилье»,
– 6 млрд – на программу «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами»,
– 4 млрд – на развитие и работу систем теплоснабжения,
– 3,6 млрд – на развитие и работу систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
– 2,1 млрд – на содержание, работу и развитие уличного освещения и художественной подсветки,
– 13 млрд – на субсидии (сдерживание тарифов) теплоснабжающим организациям,
– 18,6 млрд – на благоустройство.
ОБРАЗОВАНИЕ
На него – от яслей до вузов – выделили 182,5 млрд рублей. На дошкольное образование потратят 57,7 млрд, но больше всего – 81,3 млрд – отправят на общее образование, в том числе:
– 1,6 млрд – на ежемесячные премии за классное руководство,
– 1,9 млрд – на бесплатное горячее питание для начальных классов.
На образование потратят 182,5 млрд рублей.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Еще 12,1 млрд уйдет на дополнительное образование, а 14,6 млрд – на среднее профессиональное.
7,4 млрд припасли на молодежную политику – например, организацию отдыха и оздоровления детей (2,4 млрд). Ну, и 2,6 млрд отправится на капремонт образовательных учреждений.
А ЧТО ЕЩЕ?
– На статье «Безопасность» потратят 5,3 млрд рублей,
– Связь и информатика (в том числе работа и развитие системы «Безопасный город») обойдется в 19,3 млрд,
– На спорт отвели 21,6 млрд, причем 9,5 млрд – на спорт высших достижений,
– Культура и кинематограф обойдутся в 23,1 млрд,
– Охрана окружающей среды получит 1,1 млрд.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:
Судя по бюджету, в 2021 году в городе должны пройти следующие мероприятия:
– ЕВРО-2020 (92 млн),
– Международная выставка-ярмарка «Агрорусь» (7,6 млн),
– Ежегодный Фестиваль мороженого (1,2 млн),
– Петербургский экономический форум (51 млн),
– Всероссийская перепись населения (86 млн).
Бюджет предусмотрел расходы на Перепись населения и на ЕВРО.
Фото: Артем КИЛЬКИН
РАСХОДЫ НА КАРТЕ, млрд руб.:
Приморский район – 18,5
Невский – 17,3
Выборгский – 16,4
Калининский – 15,7
Красносельский – 14,6
Красногвардейский – 14,2
Фрунзенский – 13,2
Кировский – 11,7
Московский – 11,6
Пушкинский – 10,2
Колпинский – 9,1
Центральный – 9
Василеостровский – 7,7
Адмиралтейский – 7,6
Петроградский – 7,1
Курортный – 6,9
Петродворцовый – 6
Кронштадтский – 3
О БЮДЖЕТЕ – ДОСЛОВНО:
Александр БЕГЛОВ, губернатор Санкт-Петербурга:
– В будущем году продолжим вкладывать средства в образование, здравоохранение, социальную сферу и развитие города. Поручил заключить все контракты по национальным проектам до 1 апреля.
Вячеслав МАКАРОВ, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга:
– Бюджет получился народным. Он максимально оптимален при нынешних условиях. Мы не забыли о здравоохранении и медицине, наполнили все социальные статьи и сохранили социальную направленность.