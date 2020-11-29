Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 29 ноября 2020 года: динамика заболеваемости снижается

Коронавирусная инфекция пока не отступает, но в статистике уже наметился просвет. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге снижается динамика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Если до 26 ноября в городе каждый день наблюдался рост на 200-300 новых заболевших, то после этой даты он упал по плюс семи – плюс восьми. Так, по состоянию на воскресенье, 29 ноября, в городе зафиксировали 3 701 нового заболевшего – это всего на шесть человек больше, чем было в предыдущие сутки.

- Всего в Северной столице на данный момент насчитывается 122 216 заболевших, - отмечают в городском оперативном штабе по контролю за распространением инфекции. – Совокупно выздоровевших – 47 471. Умерших – 5 412, 62 летальных исхода зафиксированы за последние сутки.

Количество заболевших пока что существенно превышает количество выздоровевших. Фото: Артем КИЛЬКИН

Отметим, что несмотря на улучшение динамики, Санкт-Петербург по-прежнему занимает второе место среди всех городов и регионов России по числу новых зараженных. Первое с самого начала эпидемии удерживает Москва – по состоянию на 29 ноября там зарегистрировали 6 798 случаев инфицирования. Третье – Московская область с 1 069 случаями.

У ближайших соседей – Ленинградской области – дела также обстоят далеко не самым плохим образом. За минувшие сутки там зарегистрировали 212 новых заболевших – на три человека больше, чем за день до этого. 286 человек выздоровели. Пятеро – скончались.