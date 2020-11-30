Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 30 ноября 2020 года: снижение динамики заболеваемости и новый прогноз по выходу на плато

Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге позволяют смотреть в будущее с осторожным оптимизмом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 30 ноября 2020 года, в отличие от всех предыдущих, слегка окрашены позитивом. Впервые за долгое время динамика заболеваемости в Северной столице снизилась – так, по состоянию на этот понедельник новых зараженных выявили лишь на шесть человек больше, чем в предыдущие сутки.

- 30 ноября в Санкт-Петербурге зафиксировано 3 701 новых случав заражения, - уточняют в городском оперативном штабе по контролю за распространением инфекции. – Выздоровело 1 835 человек, скончалось 62.

Таким образом с начала эпидемии в Северной столице заболели в общей сложности 122 216 человек. Совокупное число выздоровевших составило 69 471 человек, умерших – 5 412 человек.

Актуальные цифры на 29 ноября. Источник: Яндекс.Коронавирус

Обнадеживают и прогнозы экспертов. Так, по словам аналитика Агаси Тадаляна, говорить о скором выходе на плато еще пока рано – его не случится по меньшей мере следующие десять дней. Но зато уже можно с некоторой долей уверенности судить, что пик заболеваемости Санкт-Петербурге преодолеет уже до конца 2020-го года.

Схожим образом складывается обстановка и в соседней Ленинградской области. Так, 30 ноября там зафиксировали суточный прирост в 212 новых случаев – на три человека больше, чем за сутки до этого. Всего с начала эпидемии в регионе заболели 16 738 человек. 11 479 выздоровели. 139 (из них пять за минувшие сутки) скончались.