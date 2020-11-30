Сергей Бебенин: В первую очередь жители просили обратить внимание на дороги

На ремонт крупных объектов и муниципальных дорог выделят на 5 млрд больше. Фото: Олег ЗОЛОТО

Подходит к концу очень сложный год. Безусловно, пандемия заставила скорректировать все планы. Но это не повод забывать о своих обязательствах или отказываться от данных обещаний. В этом убежден председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, что он и подчеркнул в интервью «Комсомольской правде».

ПРО ИТОГИ

- Прошедший год был нестандартным, скажем так. Из средств региона выделено 3 миллиарда на все мероприятия, связанные с медициной, коронавирусом, помощью людям и предпринимателям. Но мы выполним все программы и подтвердим все наши экономические и финансовые показатели. Самое главное, чем можно похвастаться, - мы не снизили расходы ни по одному направлению нашей работы. При этом ожидается, что даже в таких условиях мы закроем финансовый год без бюджетного дефицита. Это говорит о том, что в Ленобласти стабильная ситуация. Политика, которую проводят губернатор Александр Дрозденко, правительство и Законодательное собрание Ленинградской области, позволяют не потерять динамики развития экономики и исполнения социальных обязательств.

Хотя, конечно, есть и требования сегодняшнего дня, которые касаются, прежде всего медицины и борьбы с коронавирусом. Мы выделяем свой служебный транспорт по заявкам медиков. Я как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» курирую работу волонтерского центра партии. Мы привлекаем молодежь к развозке продуктов нуждающимся людям и распространению медицинских масок в общественных местах, а благотворителей - к обеспечению медиков горячим питанием.

ПРО БЮДЖЕТ

- В первом чтении уже принят законопроект «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». И я считаю, что он очень сбалансированный и хорошо скроенный. Мы не только смогли сохранить все планируемые объекты, но даже сумели увеличить расходы, причем на необходимые сферы. К примеру, когда мы задавали вопрос, что нужно в первую очередь, жители просили обратить внимание на дороги. После обсуждения проекта закона решено: на ремонт крупных объектов и муниципальных дорог потратим не 10 миллиардов рублей, как обычно, а 15.

Мы уже понимаем, что в 2021 и 2022 годах будет расти уровень собственных налоговых и неналоговых доходов. Да, возможен небольшой дефицит: доходы составят около 181 миллиарда рублей, расходы - 196 миллиардов. Но, подчеркну, прогноз на следующий год и плановый период строится пока без учета всех безвозмездных поступлений из федерального бюджета в виде трансфертов и субвенций на реализацию нацпроектов и федеральных программ.

Спикер областного парламента положительно оценивает проект бюджета на 2021 год. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

ПРО НОВЫЙ ЗАКОН

- Ленобласть уделяет большое внимание социальной сфере, едва ли на каждом заседании вносятся изменения в Социальный кодекс области, однако в скором времени он станет неосновным документом. Ему на смену придет законопроект, который губернатор инициировал еще летом, «47 гарантий для 47-го региона». Пока он существует в качестве черновика, его еще предстоит доработать, а уже с нового года он начнет работать. Документ затрагивает период до 2025 года и все отрасли, которые касаются качества жизни людей с конкретными цифрами и сроками по всем направлениям. И это все обретает силу регионального закона. Это очень большая ответственность власти, но текущая, вполне стабильная ситуация в Ленинградской области позволяет нам уверенно говорить, что все свои обещания мы выполним.

ПРО КОРОНАВИРУС

- Я сам переболел этой заразой, причем дважды, и если весной, можно сказать, легко отделался, то осенью болел гораздо тяжелее. Из симптомов были высокая температура и кашель. Соблюдал режим, выполнял предписания врачей. Благодаря этому поправился довольно быстро, но две недели, как положено, потом провел на карантине. Сейчас чувствую себя прекрасно, чего и всем жителям Ленобласти желаю. Просьба ко всем: берегите себя, носите маски, соблюдайте все меры предосторожности, пейте витамины и укрепляйте иммунитет!