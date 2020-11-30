Память под охраной

Председатель Общественной палаты Юрий Трусов призвал не допустить деградации памяти о войне. Фото предоставлено комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

В минувший вторник, 24 ноября, в городе Кировске Ленинградской области Общественная палата региона провела публичные слушания. Вопрос на повестке дня стоял исключительно важный: обсудить с местными жителями, представителями власти и общественными активистами границы территорий, на которых когда-то проходили ожесточенные бои с фашистскими захватчиками.

Объекты, вокруг которых развернулось обсуждение, в контексте истории нашей страны имеют исключительную важность. Это «Рубежи обороны войск Ленинградского фронта в районе ожесточенных боев с немецко-фашистскими оккупантами в 1941-1943 годах», «Роща Круглая» и «Невский пятачок».

- После согласования границ и проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации органами местного самоуправления будут установлены правила землепользования и застройки в данных границах, - отметила на встрече главный специалист отдела по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия областного комитета по культуре Татьяна Кравчук. - Надо отметить, что эти объекты относятся к так называемым достопримечательным местам федерального значения. У нас в Ленинградской области их всего десять. Эти три - последние, в отношении которых нужно пройти все эти процедуры.

Местных жителей, которых также пригласили к диалогу, интересовали самые разные вопросы. В частности, они касались Народного музея «Дорога жизни», территории вокруг мемориала «Разорванное кольцо», форта Коккорево и других важных и значимых объектов. В целом, как отметили участники обсуждения, разговор вышел активный и содержательный, а самое главное - стало ясно: и местные власти, и Общественная палата людей слышат и всегда готовы принять во внимание их чаяния и проблемы.

Помимо прочего, в ходе слушаний прозвучало предложение первого заместителя председателя Общественной палаты Владимира Петрова разработать новый подход к обустройству исторических территорий - такой, который придал бы им еще и культурнообразовательную функцию. В частности, по словам Петрова, таким форматом могла бы стать экотропа, проходящая через места боевой славы.

Подводя итог обсуждений, председатель Общественной палаты Юрий Трусов особо отметил значимость состоявшихся слушаний.

- Когда люди, причем не только за рубежом, но и в России, начинают сомневаться в героизме наших воинов, искажать историю войны и победы, - это ужасно, - констатировал Трусов. - Поэтому наше сегодняшнее обсуждение границ - это один из тех шагов, которые нужно было делать еще при советской власти, чтобы не допустить деградации памяти и потери ориентиров - самого страшного, что может случиться с человеком.