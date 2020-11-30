Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге впервые пошло вниз за два месяца

В Петербурге впервые за два месяца упала суточная заболеваемость. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге впервые за два месяца отмечена отрицательная динамика по количеству новых случаев коронавируса. За минувшие сутки в городе заболел еще 3961 человек. Это много, но на десять человек меньше, чем днем ранее. Подобное произошло впервые с 27 сентября, когда зараженных считали еще сотнями.

Тогда в городе зафиксировали 227 новых случаев «ковида» с этого момента заболеваемость только росла, устанавливая все новые и новые рекорды. Сначала суточная заболеваемость превысила тысячу человек в день, потом две, а потом и три.

Сейчас показатели подбираются к четырем тысячам зараженных в сутки, при том, что выздоравливают вдвое меньше – 1830 пациентов по последним данным.

Означает ли падение суточной заболеваемости то, что Петербург постепенно выходит на «плато», пока неизвестно. По словам вице-губернатора Олега Эргашева, это должны показать ближайшие две недели. По их прошествии станет ясно, качнулась ли ситуация в сторону спада, или надеяться на улучшение пока рано.

Отметим, что в воскресенье было сделано около 24 тысяч тестов на «ковид». В будний день этот показатель составляет около 40 тысяч, а в Смольном хотят выйти на уровень в 80 тысяч.

Что касается смертности, то на утро 30 ноября подтверждено еще 20 летальных исходов, общее число жертв болезни в городе достигло 5432.