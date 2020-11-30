Людям - праздник, животным - стресс: Как уберечь питомца в новогодние праздники

Домашние питомцы очень ранимые и впечатлительные. Фото: Андрей Гребнев.

Приближается новогодняя ночь - самая волшебная ночь для людей и тяжелое испытание для животных. Громогласное «ура», шумные гости и залпы фейерверка и петард за окном сводят питомцев с ума. Вместе с ветеринарным врачом Еленой Редичевой разбираемся, как помочь животному справиться со стрессом в праздничные дни.

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Животные - тонко чувствующие создания, которые превосходят людей в вопросах основных инстинктов и базовых чувств. У них лучше развиты слух, зрение и обоняние, из-за чего они гораздо острее реагируют на любые изменения в жизни. По словам эксперта, даже новый цветочный горшок в доме может стать серьезным поводом для переживаний.

На стресс, особенно в новогоднюю ночь, питомцы реагируют по-разному. Есть животные, которые дрожат, лают, скулят, жалобно мяукают и забиваются в угол. А есть кошки и собаки с нордическим характером, которые переживают апокалипсис, подавляя эмоции. Для питомца это может быть очень опасно, ведь хозяин даже не поймет, что друг нуждается в помощи.

- Не все животные внешне демонстрируют, что находятся в стрессе. Кто-то из них может испытывать серьезные переживания внутри. Это как с людьми. Если человек спокоен, то окружающим кажется, что с ним все в порядке. Но это не всегда так, - поделилась в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM ветеринарный врач компании «Хелвет» Елена Редичева. - Выйти самостоятельно из такого состояния питомцу сложно, и это негативно отражается на его здоровье.

Редичева Елена Александровна. Ветеринарный врач-терапевт компании «Хелвет». Фото: Личный архив героя публикации.

ПОЗАБОТИТЬСЯ ЗАРАНЕЕ

Поэтому эксперты рекомендуют действовать на опережение. Зная, что животному предстоит пережить стрессовую ситуацию, владелец должен заранее об этом позаботиться. В первую очередь ветеринарный врач советует переселить питомца в уединенное место (это может быть утепленный балкон или пустая комната), где в новогоднюю ночь его бы не тревожили гости. Сделать это нужно за несколько дней до торжества, чтобы четырехлапый успел там обжиться и чувствовал себя защищенным.

- Также есть препараты, которые помогают пережить стресс и ускоряют адаптацию к новым условиям. Средство должно быть безопасным и эффективным. Я могу посоветовать «Фоспасим». Важно, что он работает без накопительного эффекта. Его успокаивающее действие активизируется уже через 20-30 минут, - объясняет Елена Редичева. - Из преимуществ - «Фоспасим» можно применять без ограничений по возрасту, он подходит как для котят и щенков, так и для пожилых питомцев с хроническими заболеваниями, которые могут обостриться на фоне стресса или испуга.

Для лучшего эффекта принимать препарат советуют курсом 5-7 дней и начать за день до новогодней ночи. Раствор не имеет побочных эффектов и синдрома отмены, поэтому здоровью кошек, собак и грызунов он не угрожает.

НЕ ПРОПУСТИ!

Еще больше советов для хозяев питомцев Какие еще опасности подстерегают животных в новогоднюю ночь? Как уберечь кошек и собак, которых гости норовят накормить со стола? Какие продукты категорически нельзя давать питомцам? Ответы на эти и другие вопросы слушайте в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM сегодня, 30 ноября, в 13.03, а также ищите трансляцию в соцсетях «Комсомолки».

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Компания «Хелвет» - ведущий в стране производитель ветеринарных препаратов. Сегодня в ассортименте предприятия 21 наименование лекарственных средств, которые помогают сохранить здоровье животных. Продукция «Хелвет» применяется при воспалительных заболеваниях кожи, проблемах с ЖКТ, органами дыхания и мочевыводящими путями, а также при травмах, неврозах и нарушении обмена веществ.