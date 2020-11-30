Эксперты обсудили важность поддержки инициатив школьников при переходе на «удаленку». Фото: Станислав Самойлик.

В условиях пандемии часть воспитательной работы в школе, которая ранее традиционно проводилась во время массовых акций, стала носить более адресный характер, а дистанционные технологии дают большие возможности для реализации инициативы. К такому выводу пришли эксперты Круглого стола «Среда обучения: воспитание через инициативы школьников» по тематике образовательной программы «Среда обучения» мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие прошло в пятницу, 27 ноября, в пресс-центре ТАСС в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие представители власти, вузов, школ и проектов платформы «Россия – страна возможностей», которые занимаются образовательной тематикой. Эксперты отметили, что поддержка инициатив школьников возможна только при условии создания в образовательных учреждениях воспитательный среды, которая будет отвечать и образовательным стандартами и запросу школьников на их инициативы.

- Одна из первоочередных задач современной школы в сфере воспитания – честно ответить себе на вопрос: интересно ли это ученику, и при необходимости «перестроиться», формировать план внеучебных мероприятий исходя из запросов самих школьников, - отметила в ходе круглого стола проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия – страна возможностей» Мария Афонина.- Учащиеся, демонстрирующие инициативу, часто предвосхищают решения педагога, не ждут, когда им скажут, что и как они должны делать, высказывают свое видение той или иной ситуации, предлагают новые форматы внеучебных активностей. В «Сенеж» мы также стараемся следовать этому принципу и разрабатываем образовательные программы под запрос аудитории, а не наоборот. К примеру, онлайн-курс «Среда обучения» как раз направлен на это.

Спикер напомнила, что авторы программы «Среда обучения», которая включает такие направления, как «Воспитание во внеурочное время», «Воспитание через инициативы школьников», «Воспитательный потенциал урока», «Цифровое образование: как сохранить качество», провели эффективные образовательные и развивающие модули для всех участников образовательной и воспитательной среды.

«УЧИТЕЛЬ НЕ ДОЛЖЕН БОЯТЬСЯ ГАДЖЕТОВ»

В ходе Круглого стола эксперты пришли к выводу, что при переходе на дистанционное образование, воспитание может быть основано только на доверии между учителем и учеником, на инициативах самих школьников. Педагогам не стоит бояться мобильных телефонов, гаджетов и компьютеров, так как это огромный ресурс для организации смешанных и онлайн мероприятий, несущих в себе и воспитывающую функцию.

- Учитель в век цифровых технологий не только передает знания, но и выполняет функцию наставника. Его основная задача не только передача знаний, но и передача ценностей. В конкурсе «Учитель будущего» мы через включенность учителей, родителей, иллюстрируем, что именно командная работа позволяет передать сформированные традиционные ценности, - сказал руководитель проекта «Учитель будущего» платформы «Россия - страна возможностей» Андрей Богданцев. - Сейчас активно развиваются различные детские объединения. Санкт-Петербург является одним из лидеров в поддержке таких инициатив, в городе почти 20 лет существует «Союз юных петербуржцев», где школьники разрабатывают инициативы и могут их реализовывать, и система студенческого самоуправления в колледжах, вузах. Детская инициатива может являться одним из тех инструментов построения воспитательной системы школы, когда инициатива идет не только от взрослых, госинститутов, а идет именно от детей.

Руководитель проекта «Учитель будущего» платформы «Россия - страна возможностей» Андрей Богданцев. Фото: Станислав Самойлик.

КОНЦЕПЦИЯ ВОСПИТАНИЯ

В Санкт-Петербурге большое внимание уделяют развитию детских инициативы. В Северной столице в этом году приняли концепцию воспитания юных горожан, в которой предусмотрены основные направления воспитательной работы на ближайшую пятилетку.

- В Санкт-Петербурге 1390 детских общественных объединений и более 200 тысяч детей вовлечены в эту деятельность. Город активно включился в работу «Российского движения школьников»: заняты 494 школы, всего 31 тысяча детей. Еще одно направление – волонтерство: 293 школы активно занимаются добровольчеством и 26 тысяч детей вовлечены в эту деятельность. В прошлом году по нацпроекту «Образование» в наших школах были созданы добровольческие волонтерские кабинеты и мы получили дополнительную инфраструктуру, чтобы эта деятельность активно развивалась на школьном уровне, - рассказала начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга Елена Спасская.

Она отметила, что юные петербуржцы активно включаются в экологическую деятельность и движение юных инспекторов дорожного движения с целью профилактики дорожного травматизма.

Участники Круглого стола также поделились практиками организации воспитательного процесса через реализацию ученических инициатив в различных областях - творчестве, науке, социальной сфере. Директор «Академии талантов», эксперт молодежного педагогического форума «Линейка» и конкурса «Учитель будущего» Ингрид Пильдес рассказала о наиболее востребованных образовательных форматах, по которым сейчас ведется работа.

Директор «Академии талантов», эксперт молодежного педагогического форума «Линейка» и конкурса «Учитель будущего» Ингрид Пильдес. Фото: Станислав Самойлик.

- Во-первых, это формат проектных программ – коротких двухчасовых занятий, целью которых является не просто знакомство с тем или иным направлениям науки или искусства, но создание своего небольшого продукта, проекта, отработка конкретного навыка. Участие в проектной программе позволяет ребенку понять, насколько интересно ему то или иное направления деятельности. Второй формат, который мы предлагаем, это формат программы дополнительного образования – это классические годовые программы длительностью 72 и 144 часа, а также краткосрочные интенсивы, которые позволяют ребенку проработать конкретную предметную область или развить конкретные навыки. Третьим форматом стали для нас профильные смены – интенсивные программы по узкому профилю, которые направлены на конкретный результат – исследование или проект, - поделилась Ингрид Пильдес.

По словам экспертов, когда учителя «слышат» инициативы детей, поддерживают их, помогают самореализоваться, у учеников формируется восприятие школы как безопасного и дружелюбного места.

НА ЗАМЕТКУ

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал» и другие.

В рамках деятельности в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.