Петербуржцам представят результаты социологического исследования, посвященного вопросу возможного объединения города и области

Председатель Регионального отделения ВПП «РОДИНА» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко.Фото: личный архив.

В пресс-центре «Комсомольской правды» в Петербурге пройдет пресс-конференция, на которой подведут итоги социологического исследования на тему возможного объединения города и области, проведенного «Институтом Государственного развития» среди жителей Санкт-Петербурга. Во вторник, 1 декабря о деталях исследования расскажет директор института Дмитрий Солонников. Спикером мероприятия выступит председатель Регионального отделения ВПП «РОДИНА» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко.

Напомним, что тема объединения города и области была поднята Валерием Шинкаренко 23 января во время совместной пресс-конференции с известным экономистом Михаилом Хазиным. Идея вызвала серьезный резонанс в информационном пространстве, разделив его на сторонников и противников проекта.

Следующим шагом стало масштабное исследование «Института городского развития» среди жителей области, которые поддержали данный социальный тренд. Опрос показал, что более 60 % жителей региона выступают «за» объединение 47 региона с Петербургом.

Чтобы выяснить, что об этом думают горожане, «Институт государственного развития» провел аналогичное социологическое исследование среди жителей Санкт-Петербурга, проинтервьюировав жителей разных районов Северной Столицы. Его результаты будут озвучены спикерами пресс-конференции.

Событие пройдет 1 декабря 2020 года в 11:00.

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