Застройщик пообещал возместить ущерб владельцам побитых авто после падения трубы на Архивной

На Архивной улице в ночь на 30 ноября рухнула труба в бывшей промзоне. Фото: Полина ЖУКОВА

Неспокойная ночь выдалась у жителей одного из жилых комплексов Невского района Петербурга. В час ночи вся новостройка по Архивной улице, 11 проснулась от жуткого грохота: рядом с домом рухнула старая заводская труба. И хотя было понятно, что территорию бывшей промзоны когда-нибудь будут расчищать для постройки новых домов, падения громады в ночь на понедельник никто не ожидал.

«Это было страшно!», «У меня даже кровать подпрыгнула», «Я очень испугалась», – такими комментариями усыпана группа жильцов ЖК в соцсети. Волну от рухнувшей трубы почувствовали и в соседних домах. Но куда страшнее был настоящий каменный дождь, который могли наблюдать из своих окон местные.

Один из валунов серьезно повредил дверь парадной. Фото: Полина ЖУКОВА

– Я живу на втором этаже, и перед окнами был град из булыжников, – делится местная жительница Яна.

– Интересно, а наши дома после таких толчков теперь крепко стоят? – задаются вопросом другие жильцы.

Несколько валунов прилетели прямиком в фасад дома, чудом миновав окна квартир. Серьезно пострадала дверь одной из парадных. Камнями задело и крытый паркинг. К счастью, в поздний час людей на улице не было и никто не пострадал. Чего не скажешь о припаркованных у дома автомобилях: с десяток машин теперь красуются с вмятинами и побитыми окнами.

Булыжники долетели до стоящей рядом новостройки. Фото: Полина ЖУКОВА

– Конечно, эта ситуация сильно помешала планам: пострадала машина, теперь разбираемся, пришлось отказаться от работы, – рассказал «КП-Петербург» житель Архивной Иван. – Ночью грохот был очень сильный! Мы подскочили к окнам, когда от трубы уже поднялись клубы пыли.

С утра на месте уже работали сотрудники полиции, которым один за одним поступали обращения после ЧП. С дорог и тротуаров сгребали камни дворники. Прибыли к новостройке и представители застройщика, чтобы оценить ущерб, нанесенный дому. Внешний осмотр они провели вместе с сотрудниками второй компании – на территории которой и рухнула труба. Кроме того, застройщик обещает возместить ущерб владельцам пострадавших автомобилей. Тем временем по факту обрушения трубы котельной бывшего завода начала проверку прокуратура. Кроме того, занялось случившимся и петербургское управление Госстройнадзора.

Разрешения на снос трубы получено не было. Фото: Полина ЖУКОВА

– Земельный участок, на котором проводились демонтажные работы, принадлежит ООО «СЗ Сетл Октябрьская». Госстройнадзор установил, что разрешение на строительство на территории участка отсутствует. Застройщик или его представители в адрес надзорного ведомства уведомление о сносе объекта не направляли, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Теперь специалистам предстоит выяснить, был ли это незаконный снос трубы или все-таки старая конструкция не выдержала и рухнула сама.