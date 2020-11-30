Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Застройщик пообещал возместить ущерб владельцам побитых авто после падения трубы на Архивной

По факту ЧП прокуратура также начала проверку
Полина ЖУКОВА
КомментироватьОставить комментарий
На Архивной улице в ночь на 30 ноября рухнула труба в бывшей промзоне.

На Архивной улице в ночь на 30 ноября рухнула труба в бывшей промзоне.

Фото: Полина ЖУКОВА

Неспокойная ночь выдалась у жителей одного из жилых комплексов Невского района Петербурга. В час ночи вся новостройка по Архивной улице, 11 проснулась от жуткого грохота: рядом с домом рухнула старая заводская труба. И хотя было понятно, что территорию бывшей промзоны когда-нибудь будут расчищать для постройки новых домов, падения громады в ночь на понедельник никто не ожидал.

«Это было страшно!», «У меня даже кровать подпрыгнула», «Я очень испугалась», – такими комментариями усыпана группа жильцов ЖК в соцсети. Волну от рухнувшей трубы почувствовали и в соседних домах. Но куда страшнее был настоящий каменный дождь, который могли наблюдать из своих окон местные.

Один из валунов серьезно повредил дверь парадной.

Один из валунов серьезно повредил дверь парадной.

Фото: Полина ЖУКОВА

– Я живу на втором этаже, и перед окнами был град из булыжников, – делится местная жительница Яна.

– Интересно, а наши дома после таких толчков теперь крепко стоят? – задаются вопросом другие жильцы.

Несколько валунов прилетели прямиком в фасад дома, чудом миновав окна квартир. Серьезно пострадала дверь одной из парадных. Камнями задело и крытый паркинг. К счастью, в поздний час людей на улице не было и никто не пострадал. Чего не скажешь о припаркованных у дома автомобилях: с десяток машин теперь красуются с вмятинами и побитыми окнами.

Булыжники долетели до стоящей рядом новостройки.

Булыжники долетели до стоящей рядом новостройки.

Фото: Полина ЖУКОВА

– Конечно, эта ситуация сильно помешала планам: пострадала машина, теперь разбираемся, пришлось отказаться от работы, – рассказал «КП-Петербург» житель Архивной Иван. – Ночью грохот был очень сильный! Мы подскочили к окнам, когда от трубы уже поднялись клубы пыли.

С утра на месте уже работали сотрудники полиции, которым один за одним поступали обращения после ЧП. С дорог и тротуаров сгребали камни дворники. Прибыли к новостройке и представители застройщика, чтобы оценить ущерб, нанесенный дому. Внешний осмотр они провели вместе с сотрудниками второй компании – на территории которой и рухнула труба. Кроме того, застройщик обещает возместить ущерб владельцам пострадавших автомобилей. Тем временем по факту обрушения трубы котельной бывшего завода начала проверку прокуратура. Кроме того, занялось случившимся и петербургское управление Госстройнадзора.

Разрешения на снос трубы получено не было.

Разрешения на снос трубы получено не было.

Фото: Полина ЖУКОВА

– Земельный участок, на котором проводились демонтажные работы, принадлежит ООО «СЗ Сетл Октябрьская». Госстройнадзор установил, что разрешение на строительство на территории участка отсутствует. Застройщик или его представители в адрес надзорного ведомства уведомление о сносе объекта не направляли, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Теперь специалистам предстоит выяснить, был ли это незаконный снос трубы или все-таки старая конструкция не выдержала и рухнула сама.

ЧППроисшествия: ЧП

Рекомендуемые