Последствия взрыва в жилом доме во Всеволожске устранят к Новому году

Возвращения домой после взрыва ждут 34 жителя Всеволожска. Фото: Администрация Всеволожского района Ленинградской области

Вчерашний взрыв в Ленинградской области застал жителей дома во Всеволожске врасплох: многие их них были уже дома и готовились ко сну в преддверии рабочей недели. Но из-за чьей-то невнимательности народу пришлось бодрствовать до глубокой ночи. А более 30 человек вернутся домой, в лучше случае, к Новому году.

БЕЖАЛИ СПАСАТЬ ДЕТЕЙ

Взрыв всколыхнул микрорайон Южный 29 ноября примерно в 21:40. Его эпицентром стала квартира №204 в доме №2 корпус 2 по улице Добровольского. Горело на 12-м, последнем, этаже жилой негазифицированной многоэтажки.

– В однокомнатной квартире разрушены межквартирные перегородки с соседними квартирами и перекрытия вышележащих этажей, – сообщил начальник ГУМЧС по Ленинградской области Евгений Дейнека. – В квартире горела обстановка на площади 10 квадратных метров.

По словам местных, через секунды после взрыва из дома высыпали жители, «кто в чем выбежал».

– Взрыв был такой, что у меня окна тряслись! – поделилась в сети жительница соседнего дома Ксения. – В горящей квартире был человек, он чуть не вышел из балкона, мы с семьей его видели. Ужасное зрелище!

Еще до прибытия пожарных мужчины из соседних квартир, подъездов и домов пытались справиться с огнем своими силами. В ход пошли ведра, чашки и банки с водой – вся тара, что попадалась под руку.

– Я в жизни таких взрывов не слышал и не видел. Было очень страшно, – признается один из участников народной спасательной операции Федор. – В тот момент я только приехал с работы и припарковал машину. Пришлось бежать помогать: думали, что там пострадали люди, дети. Но в квартире уже никого не было. Мы так и не поняли, что там произошло и почему был взрыв.

Вскоре на место примчалось бесчисленное количеств машин с мигалками: одних только спасателей было 13 машин и 40 человек. Из парадной эвакуировали 40 человек. С огнем справились быстро. Ни пострадавших, ни погибших в однушке не нашли.

БЕЗ ПОСТРАДАВШИХ

До глубокой ночи в высотке продолжались работы, окончания которых жители ждали у друзей, знакомых и в ближайшей школе. Над 12 этажом угрожающе нависли бетонные плиты чердачного перекрытия, которые при падении сулили обрушение перекрытий уже 11 этажа.

Всего, как подсчитали специалисты, взрыв повредил пять квартир на одном этаже. Двум из них повезло больше остальных: ЧП затронуло лишь входные двери. А вот та сама 204-я лишилась межкомнатных перегородок, остекления и ограждения лоджии.

Чудом обошлось без человеческих жертв и даже без серьезных пострадавших.

Взрыв произошел на верхнем этаже жилой высотки. Фото: Администрация Всеволожского района Ленинградской области

– Были мелкие обращения людей к медикам: кто-то обратился к врачам на стрессе, кто-то с небольшими травмами. Но никто их них не вошел в категорию пострадавших, – объяснил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. – Пятилетний мальчик получил травму от взрывной волны: ему рассекло бровь, был удар. Ребенка забрали в больницу, осмотрели, обработали порез – и тут же вернули папе.

К половине второго ночи жителям первого-девятого этажей разрешили вернуться в свои квартиры. А вот жильцов трех квартир на 10 этаже, а также всех квартир на 11 и 12 этажа – их признали небезопасными – разместили в гостинице. Без крыши над головой временно остались 34 человека.

– Жители были обеспечены водой и питанием, – отметил глава Всеволожского района Андрей Низовский.

Кстати, еще до «распределения» в гостиницу соседи были готовы принять жителей разрушенных квартир на ночевку и угощали их чаем с бутербродами.

ПОД НАВИСШИМИ ПЛИТАМИ

Ранним утром 30 ноября во Всеволожске провели экстренное совещание с участием всех причастных служб. Обычно восстановление перекрытий занимает не один месяц, но губернатор поставил задачу управиться к Новому году. Конечно, если такой срок не навредит качеству работ.

– Застройщик готов заключить договор с городской администрацией на работы по обследованию, чтобы понимать, что именно нужно сделать в рамках замены или усиления конструкций, – пояснил Дрозденко. – Также решили, что нужно заключить договор на закрытие верхнего этажа и чердачных помещений крыши специальным коробом, чтобы люди, живущие ниже, не испытывали дискомфорта от дождя и снега.

Часть жителей смогла вернуться домой только глубокой ночью. Фото: Администрация Всеволожского района Ленинградской области

Инженерные коммуникации взрывом, к счастью, не повредило. А потому дело за комплексным обследованием и восстановлением несущих конструкций здания. Так, уже понятно, что ремонта требует шахта лифта.

– Экспертиза поврежденных квартир на предмет восстановления пройдет в течение ближайших суток, – пообещал глава Госстройнадзора Ленобласти Денис Горбунов.

По итогам экспертизы станет понятна и сумма ущерба, после чего определят порядок ввода режима ЧС. Он нужен, чтобы региональные власти, как и обещали, смогли взять на себя расходы по восстановлению квартир. Дополнительно к этому хозяевам поврежденных квартир выделят по 20 тысяч рублей от районной администрации. Возвращения домой 34 человека будут ждать в пансионате в Мельничном ручье.

ВЕРСИИ ПРИЧИНЫ ВЗРЫВА

Причину взрыва в доме во Всеволжске четко пока не называют. Изначально районные власти сообщали о предварительной причине – взрыве газового баллона. Отсюда родилась самая правдоподобная версия: хлопку предшествовал ремонт с натяжными потолками.

Однако ни хозяйка квартиры, которая накануне взрыва находилась в Москве, ни молодая квартиросъемщица это якобы не подтвердили. Более того, по неподтвержденной информации, девушка в момент взрыва гуляла с подругой по Санкт-Петербургу.

Серьезно пострадали три квартиры. Фото: Администрация Всеволожского района Ленинградской области

По второй версии, причиной взрыва могли стать подозрительные вещи и химикаты одного из предыдущих арендаторов. Молодой человек якобы внезапно съехал, бросив ключи в почтовый ящик, а часть скарба оставил на лоджии. Впрочем, эту информацию в Следственном управлении СК по Ленобласти пока не подтверждают, ведь допросы только начинаются.

– По факту хлопка с последующим возгоранием в квартире возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», – сообщают в СК.

Виновнику взрыва будет грозить до 120 тысяч рублей штрафа или до года тюрьмы.