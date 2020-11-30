AI Journey-2020: лидеры в области технологии искусственного интеллекта выступят в Санкт-Петербурге и Калининграде 5 декабря.

Конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey пройдет в онлайн-формате 3-5 декабря 2020 года и соберет лучших специалистов в области ИИ, дата-сайентистов, программистов, разработчиков, специалистов из российских и международных IT-компаний.

В этом году с докладами и лекциями выступят около 200 ведущих российских и международных специалистов, а одним из самых насыщенных моментов конференции станет Региональный день. На территории Северо-Западного федерального округа он пройдет 5 декабря. Начнется трансляции в Калининграде в 16:00, а сразу же после – в 16:45 - к мероприятию подключатся спикеры из Санкт-Петербурга. Ведущие эксперты в области AI расскажут о новых тенденциях в области ИИ и приведут практические примеры из жизни.

Также 5 декабря 2020 года пройдет онлайн-конференция AI Journey Junior для учащихся средних и старших классов. В программе - открытые уроки от представителей Сбера и мастер-классы от международных ИТ-компаний.

Кроме того, на AI Journey-2020 Сбер представит свои новейшие собственные разработки и решения в области искусственного интеллекта. Причем, компания подготовила сюрприз участникам: они увидят то, что ранее никогда не демонстрировались публично. Сбер также расскажет об ИИ-сервисах, которые уже успешно эксплуатируются в медицине, финансовом секторе и в других сферах. Презентация состоится 4 декабря, во второй день конференции.

- В этом году вся конференция переведена в онлайн. Но это не помешает нам показать самые последние ИИ-разработки Сбера. Скорее наоборот - это возможность расширить аудиторию конференции на весь мир. Не буду раскрывать карты, но отмечу, что мы представим инновационные решения для широкого спектра жизненных задач, которые не только отвечают требованиям национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, но и позволят России в ближайшем будущем встать в один ряд с мировыми лидерами в этой сфере, - говорит первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

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