Сохранить природу и историю: к 2022 году водоемы Гатчинского парка очистят от ила и мусора

Уникальная водная система в Гатчинском парке занимает около трети его территории. Фото: Олег ЗОЛОТО

Роскошные пруды, озера и реки, где уже несколько веков обитают птицы и живет рыба – уникальная водная система в Гатчинском парке занимает около трети его территории. Это место во времена Павла I было признано самым экологически чистым в Европе, а теперь находится под защитой ЮНЕСКО. Чтобы сохранить великолепие водоемов, в парке стартовала большая чистка, которой здесь не было ни разу за всю историю. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

В парке началась большая чистка. Фото: Олег ЗОЛОТО

На волосок от экологической катастрофы

Вода в речке Теплая Гатчинского парка сейчас настолько прозрачна, что видно каждую веточку и каждый камешек на дне, а многочисленные утки, лениво плавающие туда-сюда, словно парят в воздухе. Конечно, отчасти это заслуга холодной погоды, когда водоемы загрязняются меньше, а отчасти – водолазов, которые уже исследовали речку, в результате чего со дна подняли все покрышки, бетонную арматуру и упавшие прогнившие деревья.

Как рассказал директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов, уникальность парка, где пруды, озера и речки, то и дело перетекая друг в друга, образуют замысловатую гидросистему, состоит в том, что вода должна быть главным украшением этих мест. Тем более, что она занимает более трети территории. Правда, еще пять лет назад парковые водоемы были скорее главной проблемой музея, чем его изюминкой.

Вода в речке Теплая Гатчинского парка сейчас настолько прозрачна, что видно каждую веточку. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Тогда донные отложения уже буквально выходили наружу, и в жаркую погоду все это начинало гнить. Мы были близки к экологической катастрофе, - рассказывает Панкратов. – Нам удалось этого избежать, и сейчас важно восстановить здесь все в том виде, как было в царские времена.

Все работы в парке ведутся очень бережно и ни капли не вредят микрофлоре водоемов. Обновление гидросистемы началось в 2020 году, и сейчас только первые его этап, в рамках которого, помимо речки Теплой, в порядок приведут озеро Белое и Карпин пруд.

- Пока мы именно чистим наши речки, озера и пруды, реставрация гидротехнических сооружений сюда не входит, - отмечает Василий Панкратов. – Они очень хитро и умно построены, и это отдельная большая работа. Но, я думаю, позже мы ими займемся. Они обязательно должны быть восстановлены как памятник инженерной мысли России.

Планируется, что из водоемов уберут более 190 тысяч кубометров донных отложений и выкосят почти 790 кубометров растительности. А в следующем году начнется второй этап, в ходе которого чистить будут озера Черное и Филькино и Безымянный ручей. Работы финансируют «Росводресурсы».

Заместитель руководителя Агентства Татьяна Бокова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Контроль на каждом этапе

- Гидросистема Гатчины – разветвленная многоступенчатая сеть прудов, рек, озер, каналов, ГТС уникального Дворцового парка, - подчеркнула заместитель руководителя Агентства Татьяна Бокова. - Ленинградская область и Санкт-Петербург всегда славились инженерными системами, позволяющими наслаждаться пейзажами. Потому Росводресурсы уделяют каждому этапу мероприятий особое внимание. И хотя мы не хотели привязываться ни к какой дате, так вышло, что в следующем году исполнится 255 лет со дня основания комплекса парков.

- Очистка здесь не проводилась уже лет 40, - отмечает председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павел Немчинов. – Работы эти – архисложные, потому что нам нужно с одной стороны сделать так, чтобы все было чисто и красиво, а с другой – не навредить природе и историческому ландшафту. Ведь мы находимся на объекте, охраняемом ЮНЕСКО. В озере Белом, например, много искусственных и естественных островов, и при очистке нам важно не задеть старинные опоры и не разрушить коммуникации. А что касается Карпина пруда, в котором живет рыба, то экологи нам посоветовали оставить на дне немного ила, чтобы она могла спокойно кормиться и перезимовать.

Уточки облюбовали речку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Большая чистка не только сделает гатчинские водоемы красивее, но и улучшит их экологическое состояние. Полностью закончить работы планируют в 2022 году.