Новые ограничения по коронавирусу вступили в силу с 1 декабря 2020 в Санкт-Петербурге

С 1 декабря наполняемость залов не может превышать 25%. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые ограничения по коронавирус в Санкт-Петербурге вступили в силу с 1 декабря 2020. Это меры, анонсированные еще две недели назад, но заработавшие только сейчас. Они касаются наполняемости зрительских залов во время проведения массовых культурных мероприятий, а также посещения кино и театров.

- Обеспечения с 01.12.2020 одновременного присутствия посетителей в количестве не более 25 процентов от количества зрительских мест в месте проведения соответствующего мероприятия, - говорится в последней редакции «антикоронавирусного» постановления №121 правительства Санкт-Петербурга.

Все эти запреты распространяются на театры, концертные залы и концертные площадки, кинотеатры и «иные организации исполнительских искусств».

Исключение составляют те мероприятия, на которые по состоянию на 18 ноября уже были проданы билеты в большом количестве.

Напомним, что с 14 ноября было введено 50% заполнение залов, а также запрет продавать билеты без указания места. Последняя норма также сохраняется.

А с 15-16 ноября в силу вступили меры, предусматривающие самоизоляцию и удаленный режим работы для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания.