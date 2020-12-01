«Я ее знал с детства»: Михаил Пиотровский о смерти президента музея имени Пушкина Ирины Антоновой

Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил глубокие соболезнования родным и близким президента московского музея имени Пушкина Ирины Антоновой, которая скончалась утром 1 декабря на 99-м году жизни.

- Для нас всех это большая утрата. Я ее знал с моего детства, она для многих была ориентиром руководителя, символом музейного дела второй половины ХХ века. Она была действительно блестящим директором. Всегда была женственна, элегантна, интеллигентна, при этом была твердой, жесткой, знающей, что делает, и практичной. Она построила очень достойную жизнь, - сказал во время интернет-встречи директор Эрмитажа.

Напомним, что о смерти почти бессменного директора, а в последнее время президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой, утром во вторник, 1 декабря, сообщила пресс-служба музея.

Справка «КП»:

Ирина Антонова пришла работать в Пушкинский музей в 1945 году еще будучи аспиранткой, но уже через 16 лет стала его директором. Она управляла музеем до 2013 года, когда перешла на почетную должность президента.

Под ее руководством в Пушкинском музее выставлялись работы Леонардо Да Винчи, Пабло Пикассо, Казимира Малевича, Марка Шагала и других выдающихся художников с мировым именем.

Ирина Антонова имеет звание заслуженный деятель искусств РСФСР, была награждена Государственной премией России, орденом Почетного легиона (Франция) и орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой».