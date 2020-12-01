Артем Дзюба может не сыграть за «Зенит» в матче Лиги чемпионов против Брюгге

Участие Дзюбы в матче с "Брюгге" пока под вопросом. Фото: Александр ГЛУЗ

Артем Дзюба, вновь получивший капитанскую повязку после некоторого перерыва, связанного с «порновидео-скандалом», может пропустить один из важнейших для «Зенита» матчей. Ближайшая встреча с бельгийским «Брюгге» еще дает шанс на третье место в группе и выход в Лигу Европы. Поражение ставит крест на евровесне для сине-бело-голубых.

- Могу сказать, кто точно не сыграет. Это Караваев и Вендел по травмам. Ловрен — дисквалификация. Под вопросом участие Артема Дзюбы, только после сегодняшней тренировки посмотрим, готов он будет сыграть или нет, - заявил на предматчевой пресс-конференции главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

Интересно, что впервые «Зенит» решил провести предматчевую же тренировку не на чужом поле, где пройдет игра, а на своем, перед вылетом в Бельгию

На вопрос «почему», Семак лаконично ответил: «Потому, что есть возможность».

- Не нужно после перелета бежать на тренировку, есть время восстановиться. Мы всегда так делаем в чемпионате России, для нас это более привычно, - отметил наставник команды.

Причинами же неудачи в этом розыгрыше Лиги чемпионов Сергей Богданович назвал недостаточное укрепление клуба в летний трансферный период.

- Нужно было усилить летом те позиции, которые были необходимы. Выбывают три-четыре лидера и на скамейке оказываются игроки «Зенита»-2 или молодые футболисты, которых мы привлекали. Таковы реалии. Таких проблем у европейских клубов нет, есть полноценная заявка, - отметил Семак, объясняя неудовлетворительные результаты в Европе не только «Зенита», но и других российских клубов.

Также наставник сине-бело-голубых еще раз высказался против лимита на легионеров в российском футболе, подчеркнув, что он снижает конкуренцию и не дает развиваться российским игрокам.

Напомним, что для попадания в Лигу Европы, «Зениту» необходимо не только обыграть «Брюгге», но и забить на два мяча больше, чтобы обойти бельгийцев по лучшим показателям.

Игра состоится 2 декабря в Бельгии и начнется в 23:00 по петербургскому времени.