Петербургского предпринимателя обвинили в хищении 2 млн рублей при реконструкции Большого драматического театра

В Петербургский суд поступило дело о краже 2 млн рублей при реконструкции БДТ Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В скором времени суд Санкт-Петербурга приступит к рассмотрению дела о мошенничестве с бюджетными деньгами, которые должны были быть потрачены на реконструкцию Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, а вместо этого осели "в кармане" предпринимателя. Во вторник, 1 декабря 2020 года, прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу отношении бывшего генерального директора закрытого акционерного общества "Театрально-декорационные мастерские".

- Следствие считает, что с 2011 по 2014 года обвиняемый заключил государственный контракт и дополнительные соглашения к нему на техническое перевооружение технологическим театральным оборудованием сценического комплекса ФГБУК "Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова", заранее зная, что работы им исполняться не будут, - рассказали в прокуратуре.

После предприниматель подписал и предоставил государственному заказчику документацию, содержащую недостоверные сведения об исполнении взятых на себя обязательств.

В итоге из бюджета города было перечислено 2 миллиона рублей на счет фирмы. Однако работы выполнены не были.

Уголовное дело о мошенничестве будет рассматривать Красногвардейский районный суд. Обвиняемому грозит до 10 лет тюрьмы.