Инвест-отель «Про.Молодость» получил аккредитацию Сбербанка. Фото предоставлено пресс-службой PLG.

Сбербанк аккредитовал инвест-отель «Про.Молодость», который группа компаний PLG строит в Невском районе Петербурга.

На минимальную ставку от 7,6% могут рассчитывать зарплатные клиенты банка при условии электронной регистрации права собственности и первоначальном взносе от 20%. Кредит предоставляется на срок до 30 лет. Для клиентов без зарплатного проекта в Сбербанке минимальный первоначальный взнос составит 15%, срок – до 30 лет, а ставка – от 8,7%.

- Мы рады тому, что портфель ипотечных партнеров нашего проекта пополнился таким сильным игроком, – прокомментировала генеральный директор PLG Марина Павлюкевич. – На сегодняшний день Сбербанк предлагает привлекательные условия по кредитованию клиентов инвест-отеля «Про.Молодость» и, конечно, пользуется огромным кредитом доверия на рынке. Уверена, что благодаря предложению Сбербанка доля ипотечных сделок в проекте в ближайшее время существенно вырастет.

Напомним, ранее «Про.Молодость» по своей ипотечной программе аккредитовал «Росбанк».

СПРАВКА

«Про.Молодость» – это второй объект сети гостиниц массового сегмента, которую PLG создает в рамках стратегического инвестиционного проекта в Петербурге. Формат инвест-отеля предусматривает наличие широкого ассортимента доходных программ для инвесторов, а также новую качественную инфраструктуру и отельные сервисы для будущих резидентов. Цена номеров на сегодняшний день начинается от 2,7 млн руб. Все они будут сдаваться с полной чистовой отделкой. Также у собственников есть возможность приобрести пакет мебели, техники и текстиля. Объем инвестиций в проект составит 4,5 млрд руб. Его строительство будет завершено в декабре 2022 года.