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УРАЛСИБ стал лидером рейтинга самых выгодных программ рефинансирования

Эсперты проанализировали предложения российских банков из Топ-50
Источник:kp.ru
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УРАЛСИБ стал лидером рейтинга самых выгодных программ рефинансирования.

УРАЛСИБ стал лидером рейтинга самых выгодных программ рефинансирования.

Банк УРАЛСИБ возглавил рейтинг самых выгодных программ рефинансирования потребительских кредитов, подготовленный сайтом Выберу.ру. Первое место в рейтинге занял кредитный продукт УРАЛСИБ с процентной ставкой от 5,5% годовых. При подготовке рейтинга эксперты портала проанализировали предложения российских банков из Топ-50 в октябре 2020 года и выбрали 20 лучших из них.

Минимальная процентная ставка по данному продукту, при условии страхования жизни и здоровья заемщика, составляет 5,5% годовых в рублях. Максимальная - 7,5% годовых в рублях. Cумма кредита – от 100 000 до 2 000 000 рублей. Срок кредитования – от 13 до 84 месяцев.

Рефинансирование от Банка УРАЛСИБ позволяет объединить любое количество кредитов в одном займе без комиссий и дополнительных платежей, снизить размер ежемесячного платежа, а также дополнительно получить наличные денежные средства. Для кредита на сумму до 300 000 рублей необходимы только два документа: паспорт и второй документ на выбор. Для получения кредита на сумму свыше 300 000 рублей предоставляется паспорт и документ, подтверждающий доход.

Подробную информацию по программе рефинансирования и другим продуктам ПАО «БАНК УРАЛСИБ» можно узнать на сайте Банка, по телефону 8 800 250-57-57, либо в ближайшем офисе Банка.

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