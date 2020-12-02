Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 2 декабря 2020 года: Объяснение «аномальной» смертности и резкий рост числа школьных классов на карантине

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 2 декабря 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние и самые важные новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 2 декабря 2020 года. За прошлый день в Северной столице выявили инфекцию еще у 3 697 человек. В городе осталось всего 6% свободных коек для больных COVID-19, о чем сообщили в Смольном. Ситуация с инфекцией в Санкт-Петербурге не осталась без внимания Минздрава РФ, который выразил большую тревогу.

- Всего с начала пандемии в городе врачи выявили COVID-19 у 126 604 человек. Умерли от инфекции 5 517 больных пациентов (+85 за сутки), а выздоровели 73 191 (+1 890), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В Комздраве объяснили якобы аномальную статистику смертности в Санкт-Петербурге. Некоторые СМИ утверждают, что число умерших от инфекций могут занижать в два раза. Как оказалось, все из-за разницы в методиках и подсчетах летальных исходов. В оперативную статистику попадают смерти не только ОТ коронавируса, но и С коронавирусом.

В городе открыли еще один федеральный стационар, переоборудованный под прием больных инфекцией – это НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России. Коек там немного, всего 55, но они все равно идут в плюс.

Резкий рост числа школьных классов, закрытых на карантин в Санкт-Петербурге, выявили за последние сутки. Их количество уже достигло 217. Однако это лишь 1% от общего числа классов в городе.

Что касается Ленобласти, то там общее число зараженных коронавирусом за все время пандемии составляет уже 17 159 человек, из них у 211 инфекцию выявили за минувший день. Полностью выздоровели 11 973 (+1298), а умерли 144 (+5).