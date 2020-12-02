Семен Серзин: В фильм «Человек из Подольска» я притащил всех знакомых артистов

Режиссер Семен Серзин рассказал о картине «Человек из Подольска».

В российском кинематографе зажглась новая звезда – 33-летний режиссер Семен Серзин. Он уже зарекомендовал себя как амбициозный и новаторский театральный постановщик. Деятель «Этюд-театра» и создатель «Невидимого театра», по мнению кинокритика Антона Долина, «для мейнстримной публики оставался, в самом деле, невидимым, хотя плодотворно управлялся и с современным, и с классическим материалом». Но теперь, как он утверждает, многие «выучат» это имя. Все дело в том, что недавно у Серзина состоялась премьера дебютного фильма «Человек из Подольска» с актрисой Викторией Исаковой и лидером группы OQJAV Вадиком Королевым в главных ролях. Фильм совершенно не похож на его первую картину. По словам Долина, «это сильная, самобытная и цельная работа, которая, хоть и стоит на крепком фундаменте драматургии, обнаруживает очевидный талант постановщика». А отсутствующий у режиссера опыт в кино, не помешал взять «Человеку из Подольска» приз за лучшую музыку на «Кинотавре». О дебюте в кино, съемках у Серебренникова и личной жизни Семен Серзин рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде».

«ЧЕРЕДА УДАЧНЫХ СЛУЧАЙНОСТЕЙ»

- Несмотря на то, что год очень тяжелый, у вас он весьма плодотворный: дебют в качестве режиссера кино, новый фильм с вами в главной роли. Как сами можете оценить 2020 год?

- Плюс, в июле у меня родился ребенок (улыбается). Много было всего. Но у меня нет ощущения, что все внезапно произошло. Просто длительная работа начала приносить какие-то плоды. Еще с прошлой осени закрутилось. А так, я и сейчас продолжаю работать и заниматься тем, чем нравится.

Серзин представил дебютный фильм «Человек из Подольска». Фото: Полина ШАНДРАК

- Вы закончили Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, два года были главным режиссером Этюд-театра, потом создали независимое театральное объединение Невидимый театр. Для чего вам нужно было снимать кино?

- Мне всегда этого хотелось. Для меня театр и кино это не какие-то принципиально разные вещи. Вот если бы я занимался театром, а потом пошел оперировать людей, то это были бы кардинальные перемены. А здесь одно перетекает в другое.

- 26 ноября премьера вашей первой картины «Человек из Подольска». Как появилась идея его снять?

- На самом деле, это череда удачных случайностей. Сначала появился одноименный спектакль, где я был режиссером. А уже потом кино. Мы достаточно быстро подготовились и сняли.

- Ленту уже успели показать на нескольких кинофестивалях, среди которых «Кинотавр», 42-й ММКФ и «Меридианы Тихого» во Владивостоке. Ожидали такой интерес к картине?

- Да, но это связано, в первую очередь, не с тем, как это снято и кем. Сама по себе пьеса современного драматурга Дмитрия Данилова, которая легла в основу, резонансная и уже наделала много шума. Она была отмечена на фестивале «Золотая маска». Поэтому многим было интересно, не испорчу ли я ее экранизацией (смеется).

ГЕРОИ ИЗ ЖИЗНИ

- В главной роли непрофессиональный актер, музыкант группы OQJAV Вадик Королев. Почему он?

- Мы были знакомы, снимали вместе клип, жили какое-то время в одной квартире. Для меня сам по себе Вадик соединился в голове с этим Николаем Фроловым. Он музыкант, работал в прокуратуре. Вот эти параллели меня и подтолкнули на то, чтобы он сыграл главного героя.

- А как в картине оказалась Виктория Исакова?

- До этого мы с ней делали разовый спектакль «Рок. Дневник Анны Франк» и даже начинали репетировать другой. Насколько я понимаю, для Виктории это что-то новое. Обычно у нее какие-то психологические или драматические глубокие роли. А тут нужно было создать другой образ. Я ей отправил сценарий.

- Как проходили съемки? Какие были сложности?

- У нас собралась очень крутая команда. А это, кстати, очень важно. Ведь в кино, как и в театре, все зависит от общей работы. В студии построили павильон, который не отличишь от реального отделения РОВД. Спасибо за это профессиональному художнику Любе Ивановой. Дотошно выясняли с художником по костюмам Таней Долматовской про все звездочки и петлички.

Очень долго репетировали сцену драки. В ней было задействовано три каскадера. В кадре разбиваются стекла, все горит. Рядом специально дежурили пожарные. На все про все – три дубля. На большее не было ни времени, ни бюджета. И это был такой напряг…

«Человек из Подольска» награжден призом имени Микаэла Таривердиева за лучшую оригинальную музыку. Фото: кадр из фильма

«ТУТ НЕТ НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ»

- Вы говорили, что в картине «Человеке из Подольска» нет плохих и хороших героев, мол, все намного сложнее. Это как раз то, для чего зрителю стоит пойти и посмотреть фильм?

- Как-то сильно я там завернул (смеется). Ни в тексте, ни в фильме нет нарратива: вот эти хорошие, а эти плохие, и вот вам нужно занимать чью-то сторону. И мне нравится, что это ощущение осталось. Хотелось сопереживать главному герою, но не разделять несчастного Колю Фролова и полицейских. Выводы должны сделать сами зрители.

- Как думаете, возможно, ли когда-нибудь, что полиция в самом деле будет заниматься развитием личностей граждан?

- Это такое же насилие, только оно психологическое. Но в этом и весь абсурд. Непривычно. Ты такого поведения от них не ждешь. Мы отправляли фильм на разные фестивали в Европу и заметили интересную вещь. Например, в Чехии, Румынии, на картину отлично реагировали, а во Франции ее не понимали. Говорили: «Ну, классные и образованные полицейские. И что?» Для них в картине все органично.

СНИМАЛСЯ В ПАПИНОМ СВИТЕРЕ

- В этом году на экраны вышел российский триллер с элементами ужасов «Побочный эффект». В следующем году премьера фильма «Петровы в гриппе» режиссера Кирилла Серебренникова.

- Первая для зрителей прошла незамеченной, а вторая мне очень близка. Мне хотелось какую-то часть себя вложить в кино. Я притащил водолазный свитер моего папы, в котором он ходил в море. Как так вышло? Мы искали что-то похожее, и я вспомнил, что есть такая вещь. Привез его специально из Петербурга. А еще я играл в ботинках Кирилла Серебряникова.

- По сюжету вы супруг Чулпан Хаматовой. До этого с ней были знакомы?

- Нет, не были. Для меня это был волнительный момент. Потому что я помню, что в 16 лет посмотрел фильм «Лунный папа» и влюбился в нее. Она потрясающий человек и партнер. Получились бурные съемки, но, к сожалению, не было времени пообщаться помимо площадки.

- А с кем бы вы еще хотели поработать как режиссер и почему?

- С Таисией Вилковой (жена Семена Серзина, – прим. ред.), конечно же. Да много с кем. Даже в фильм «Человек из Подольска» я тащил своих знакомых артистов. И не потому, что они мои друзья. Просто они крутые актеры. Из-за того, что они живут в Петербурге, их не знают в Москве. А все процессы, связанные с российским кинематографом, происходят именно там. Я много ездили по разным российским театрам, бывал и в маленьких, и больших. Там есть много крутых артистов. Мне бы очень хотелось про них рассказать. Один из таких, например, замечательный Олег Ягодин из Екатеринбурга. Хотелось бы с ним поработать. С Розой Хайруллиной встречаемся раз в год и все пытаемся придумать какую-то историю. Уже есть идея…

«ПОДСТРИГАЛ ГАЗОН, САЖАЛ РАССАДУ»

- Вы пару лет назад перебрались из Петербурга в Москву. Привыкли уже? Не тянет назад?

- Мне нравится Москва. Там все удобно. Ощущения, что переехал, нет. Мне кажется, что это такой город, с которым сложно себя идентифицировать, если ты там не родился. Вот с Петербургом у меня это произошло. И хоть я отсюда уехал, все мои друзья, родные, здесь. По Мурманску, где родился и вырос, окончил школу, не скучаю. Вспоминаю некоторые моменты из жизни, которые были там. Я когда уехал оттуда, то думал, что вернусь. Но нет. А зачем?! Это умирающий город. Там нет ничего. С 80-х население сократилось на треть. Как будто война прошла. Сложно заставить себя полюбить город, когда для этой любви ничего не создается. Здесь же тоже нужно какие-то дровишки подкладывать. Я, кстати, после школы в мореходку пошел, но не закончил ее. Учился на радиста. Жалею ли что бросил? Нет, конечно. Мне сложно представить, если бы все сложилось по-другому.

- Над чем сейчас работаете?

- Ставим в театре «Приют комедианта» спектакль «Киса» по мотивам романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». 19 декабря премьера. Насчет кино есть идеи, но пока о ней говорить рано.

- Вы недавно женились, у вас появился ребенок. Как совмещаете работу и семью?

- Нужно все успевать! Странно было бы чем-то жертвовать. На карантине больше времени проводил с семьей и с сами собой. Хорошо, что он выпал на весну – была возможность поехать на дачу. Там я подстригал газон, сажал рассаду. Классно, че.