Доверенный помощник и навигатор: Сбер представил Стратегию развития до 2023 года

Топ-менеджеры Сбера рассказали о планах развития компании. Стратегию на ближайшие три года они представили в рамках «Дня инвестора», который прошел в онлайн-формате. В число спикеров вошли Президент Сбербанка Герман Греф, первый зампред правления Александр Ведяхин, первый зампред правления Лев Хасис и другие эксперты. В течение двух дней они рассказывали об успехах Сбера и целях, которые ставит перед собой компания.

ИТОГИ СТРАТЕГИИ 2020

Во время презентации Герман Греф отметил, что основные задачи Стратегии 2020 решены. За три года Сбер выполнил главную цель и стал технологической компанией, а благодаря инвестициям в развитие технологий и своей экосистемы сделал свои сервисы удобными и передовыми в мире. Сохранив лидирующие позиции во всех основных сегментах финансового рынка РФ, банк расширил свое присутствие за его пределами и вошел практически во все цифровые индустрии, и теперь компании Группы могут покрыть все конечные потребности клиентов. При этом не просто цифровизируя отдельные продукты или сервисы, а трансформируя целые рынки и создавая новые.

Также Сбер реализовал технологическую стратегию, запустив суперсовременную облачную платформу Platform V, и сам создает уникальные технологические продукты для рынка (SberCloud, семейство голосовых ассистентов, девайсы). Компания провела одно из самых масштабных agile-преобразований в мире, в рамках которого изменила свой подход к разработке продуктов и создала, по сути, новый производственный процесс. Также благодаря продвинутой системе риск-менеджмента и быстрой реакции команды, несмотря на пандемию, Сбер выполнил свои обещания по дивидендам и за три года выплатил более одного триллиона рублей дивидендов. Все это позволяет организации перейти к следующему этапу развития.

О БУДУЩЕМ

Главная цель Стратегии 2023 Сбера — стать доверенным помощником и навигатором в меняющемся мире: помогать человеку, бизнесу и стране стабильно развиваться благодаря построению полностью интегрированной экосистеме.

- Стратегия 2023 является логическим продолжением той стратегии, которую мы утвердили три года назад, - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. - В новой стратегии мы уделим особое внимание построению лучшего бесшовного клиентского опыта и формированию уникального предложения для клиента. Мы смотрим на наши бизнес-направления не как на отдельные активы, а как на интегрированную бизнес-модель - Экосистему.

Среди ключевых финансовых целей Стратегии 2023 – среднегодовой рост нефинансового бизнеса на 100%, рентабельность капитала (ROE) выше 17%, а уровень дивидендных выплат - 50%.

Также в ходе презентации руководители бизнес-блоков Сбера рассказали о приоритетных направлениях развития бизнеса, кадрового потенциала, финансов, технологий и интегрированной экосистемы Сбера, которая предоставляет финансовые и нефинансовые сервисы более чем 100 млн клиентов.

КОНКРЕТНО

Основные амбиции новой Стратегии 2023:

- Сбер рассчитывает войти в Топ-3-5 на рынке электронной коммерции с GMV около 500 млрд рублей.

- Ключевой технологической инвестицией станет развитие цифровой платформы Platform V, на которой базируются все планы развития финансового и нефинансового бизнеса Сбера.

- Развитие продуктов благосостояния, помощь клиентам реализовывать их долгосрочные жизненные цели с помощью инвестиционных продуктов, формируя привычку к накоплениям.

- Увеличение ипотечного портфеля более чем на 30% благодаря сервису ДомКлик.

- Использование к 2023 году в 100% процессов банка искусственного интеллекта. Это повлечет за собой финансовый эффект в 360 млрд рублей в ближайшие три года.

- Выпустить свой СуперАпп и запустить собственный универсальный кросс-категорийный маркетплейс в 2021 году.

- Рост корпоративного кредитного портфеля на 15%.

НА ЗАМЕТКУ

Запись трансляции Investor Day доступна на сайте.