V международная конференции «Графический дизайн: традиции и инновации» стартовала в СПбГУПТД. Фото предоставлено СПбГУПТД.

Пятый год подряд Санкт-Петербург выступает площадкой для проведения масштабной международной конференции «Графический дизайн: традиции и инновации». Проект призван укрепить сотрудничество между странами в области профессионального изобразительного искусства и дизайна. Организатором мероприятия является Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна.

- Это проект, который собирает как российских, так и зарубежных ученых, художников, дизайнеров, они обмениваются опытом, расширяют творческие контакты, находят пути для совершенствования взаимодействий. Тем самым мы способствуем возрастанию интереса к поднимаемым и освещаемым в рамках проекта темам, сама конференция стала для творческого сообщества важным событием года, - пояснила директор Института графического дизайна СПбГУПТД Алина Сухарева.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

В рамках конференции на международном уровне рассматриваются новые векторы развития графического дизайна, его перспективы в разрезе технологических прорывов. Особое внимание уделено темам современных тенденций в медиадизайне, представлениям о нем в контексте иммерсивных технологий и творческому использованию выразительных возможностей технологий в документальных веб-проектах.

Также одним из ярких событий конференции стала международная выставка «Диалог 8: традиции и новаторство в современном искусстве» - выставка творческих работ преподавателей дизайнерских вузов, она проводится в СПбГУПТД с 2013 года. Традиционно работы авторов из Италии, Венгрии, Финляндии, Казахстана и России представлены в главном здании Университета промышленных технологий и дизайна на Большой Морской улице, 18.

Фото предоставлено СПбГУПТД.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Санкт-Петербурге конференция стартовала 26 ноября в СПбГУПТД в онлайн формате, посещение выставки творческих работ на Большой Морской, 18 возможно с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм до 10 декабря 2020 года.