Юных петербуржцев приглашают присоединиться к программе по сохранению редких животных. Фото: pixabay.com.

Школьники из Петербурга и Ленинградской области смогут пройти в онлайне просветительский эко-курс и побороться за возможность приехать в Москву на специальный научно-практический курс по сохранению исчезающих видов животных от известных ученых и исследователей.

На сайте проекта «Поколение М» дети от шести до 14 лет могут освоить интерактивный курс по изучению редких видов животных и познакомиться со средой их обитания. В каждой теме представлены индивидуальные мастер-классы и задания по моделированию. Выполнив их, школьники получат комплексные знания об уникальных особенностях разных видов животных, а также научатся создавать комфортные условия жизни для редких видов животных, которые не могут благополучно существовать в дикой среде. Чтобы закрепить полученные знания, участники применят творческие методики: создадут картины и поделки на тему экологии. Творческие конкурсы представлены в пяти номинациях: «Большие панды», «Млекопитающие», «В джунглях», «Заповедникум» и «Что такое зоопарк?». В каждой из номинаций мастера конкурса выберут лучшие работы.

Победители приедут в Московский зоопарк на научно-практический курс, где они побывают в музее и познакомятся с историей зоопарка, встретятся с кураторами европейских программ по сохранению животных, научными сотрудниками и заведующими отделов, станут частью исследовательской группы по наблюдению за животными и проведению тренингов. Также ребята получат возможность оказаться «за кулисами» Московского зоопарка: попробовать себя в роли помощников кипера (сотрудника по уходу за животным), приготовить обед по специальному рациону для своего любимого животного.

Для участия в конкурсе ребятам необходимо пройти курс обучения и загрузить видеопрезентации своих работ на сайт «Поколения М» до 31 мая 2021 года.

По словам представителей МТС, Ленинградская область богата представителями животного мира, сотни видов которых занесены в региональную Красную книгу. Поэтому важно всесторонне поддерживать сохранение уникальной фауны.

Все загруженные на сайт работы ребят, лайки и репосты на официальных площадках «Поколения М», будут суммированы и переведены в настоящие деньги по курсу 1 балл = 1 рубль. В конце конкурсного сезона МТС перечислит собранные средства на лечение тяжелобольных детей.