Ежегодная премия NCA Saint Petersburg Music Awards впервые состоялась в формате онлайн

Участники премии NCA Saint Petersburg Music Awards. Фото: предоставлено организаторами.

Молодые артисты и российские звезды выступили на одной сцене в рамках третьей церемонии награждения премии NCA Saint Petersburg Music Awards. Грандиозное событие состоялось 21 ноября при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Впервые мероприятие прошло в формате онлайн, благодаря чему существенно расширило свою аудиторию и стало ярким культурным событием уже не городского, а всероссийского масштаба. На текущий момент трансляцию посмотрели более 1 700 000 просмотров раз.

Церемонии предшествовала большая подготовительная работа. Организаторы премии обработали более 500 заявок от молодых артистов и творческих коллективов. Самые яркие и оригинальные из них попали в список претендентов в трех номинациях – «Музыка», «Танец», «Арт/шоу». Посредством закрытого голосования были выбраны лауреаты премии, которыми стали: музыкальная группа The TEL, команда танцоров 158 Crew и организатор масштабного шоу дронов, компания «Геоскан».

Также в рамках премии была учреждена специальная номинация «Благотворительность», голосование в которой не проводилось. Победителем в ней был признан «Упсала-цирк» - организация, занимающаяся социальной адаптацией беспризорных детей и подростков методом цирковой педагогики.

Ответственный выбор призеров был возложен на членов жюри, в которое вошли: президент группы компаний NCA Михаил Шурыгин, композитор и продюсер Игорь Матвиенко, генеральный директор «Газпром-медиа радио» Юрий Костин, директор по развитию управляющей компании Miles & Yards, куратор проекта «Севкабель Порт» Алексеи Онацко и другие известные деятели.

Выступление группы The Hatters. Фото: предоставлено организаторами.

Победители не только получили подарки от партнеров премии, но и смогли продемонстрировать свое мастерство широкой аудитории, и выступить на одной сцене со специальными гостями – музыкантами, уже добившимися интереса со стороны широкой аудитории.

ГОРОД ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ

В рамках премии свои эксклюзивные выступления представили – The Hatters, FEDUK, «Аффинаж», ФОГЕЛЬ, KREC, а также молодые рэперы МАКСИ Г ИН и CHAINY. Каждый из этих музыкантов не только исполнил несколько песен, но и поделился теплыми пожеланиями для артистов, лишь начинающих свой творческий путь. Также свое напутствие всем участникам праздничного концерта дал и председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко, подчеркнувший важную социальную функцию мероприятия.

Премия NCA Saint Petersburg Music Awards позволила молодым артистам заявить о себе и обрести поддержку в реализации своих творческих планов. А большой интерес со стороны зрителей подтвердил, что Санкт-Петербург — это город талантливых людей, реализующих востребованные проекты. Несмотря на все трудности организаторы и участники премии создали красочное шоу, доказав тем самым, что даже суровые ограничения не являются помехой для настоящего творчества, которое объединяет людей и делает их счастливее.