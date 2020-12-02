В честь Дней Эрмитажа на Дворцовой площади и в интернете покажут 3D mapping шоу

Вход на 3D mapping спектакль будет осуществляться по сеансам. Фото: предоставлено организаторами.

На Дворцовой площади при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга состоится показ 3D mapping шоу в честь Дней Эрмитажа. Действие грандиозного светового спектакля развернется 5 и 6 декабря на фасаде здания Главного штаба и будет посвящено Победе, возвышающей силу человеческого духа, Победе в самых разных ее образах и отражениях в судьбах мира и в искусстве.

Организаторы проекта – компания «Гала-Рус» и Государственный Эрмитаж – предприняли все возможные меры, чтобы в непростые времена сделать посещение Дворцовой площади безопасным и комфортным для всех, кто захочет посмотреть шоу. Согласно требованиям стандартов безопасности, принятых в Санкт-Петербурге в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработана принципиально новая технология регулирования зрительских потоков. Вход на Дворцовую площадь будет осуществляться только по бесплатным билетам на сеансы, и только при наличии у зрителей средств индивидуальной защиты. Выбрать удобный по времени сеанс и оформить бесплатный билет, а также ознакомиться с обязательными правилами посещения события можно только на сайте hermitageday.ru.

3D mapping шоу «Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа» – о надежде, которой пишется история человечества сегодня. Фото: предоставлено организаторами.

В рамках каждого сеанса световой спектакль можно будет увидеть дважды, после чего организаторы попросят зрителей покинуть площадь, чтобы дать возможность увидеть шоу зрителям следующего сеанса.

Для тех, кто примет решение оставаться дома, 6 декабря в 21.30 показ 3D mapping шоу состоится на сайте петербургского сетевого издания «Фонтанка.ру», а также на сайте проекта hermitageday.ru.

О ШОУ

История человечества полна пронзительных сюжетов, одинаково значимых и почитаемых на разных континентах, в разных уголках Земли. И сегодня как никогда хочется верить в то же, во что верили многие поколения до нас: что человек – своим талантом, трудом, умом, творчеством и стремлением к будущему, которое строит сам, – способен преодолеть и победить все.

По-другому не было и не может быть. Подтверждение тому – великие произведения искусства. В мировом культурном наследии, как в зеркале, отразились истории побед целых народов и отдельных людей – побед ежедневных и судьбоносных, вдохновляющих и незаметных, побед над страхами, над невежеством и косностью ума, над мракобесием, эпидемиями и войнами – над обстоятельствами, казалось бы, самыми непреодолимыми – во имя добра и жизни.

3D mapping шоу «Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа» – о надежде, которой пишется история человечества сегодня, как и много веков назад.

Для входа на площадь необходимо просто предъявить свой бесплатный билет – на экране телефона или в распечатанном виде. Фото: предоставлено организаторами.

В основу видеоряда вошли фрагменты изображений экспонатов из коллекции великого музея, художественные реплики и цитаты полотен, архитектурных деталей и элементов декора. В сюжетной линии спектакля – свыше десятка героических историй, о которых на языке шедевров бессмертного искусства рассказывает Эрмитаж. Их время – вечность, а код хранения – мировое пространство культуры, пространство, в котором мы живем. От Демосфена до Юдифи, от Петра Великого до героев Бородино, от царственных обитателей Зимнего дворца до его героических хранителей в годы Ленинградской Блокады – все это наше общее интеллектуальное и духовное наследство, капитал смыслов, вдохновляющий на творчество, надежду и жизнь.

НА ЗАМЕТКУ

Сеансы пройдут 5 и 6 декабря с 18.00 в следующем режиме:

18:00 – 1-й сеанс: показ с повтором

18:45 – 2-й сеанс: показ с повтором

19:30 – 3-й сеанс: показ с повтором

20:15 – 4-й сеанс: показ с повтором

21:00 – 5-й сеанс: показ с повтором

21:45 – 6-й сеанс: показ без повтора

Вход на Дворцовую площадь будет осуществляться со стороны Дворцового проезда и со стороны Певческого моста. Выход – со стороны Зимнего дворца, Певческого моста и Дворцового проезда. Однако, чтобы избежать встречных потоков входящих зрителей, организаторы просят по возможности покидать площадь в сторону Зимнего дворца. Со стороны Арки Главного штаба проход на площадь будет закрыт.

Бесплатные билеты на удобный для вас сеанс 3D mapping шоу, подробные правила безопасности и полезная информация для зрителей – только на сайте hermitageday.ru.