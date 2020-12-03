Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 3 декабря 2020 года: Запреты на новогодние праздники и нехватка медработников и препаратов

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 3 декабря 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние и, мягко говоря, не самые радостные новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 3 декабря 2020 года. За прошедший день в Северной столице выявили инфекцию еще у 3 684 человек. Губернатор Александр Беглов попросил петербуржцев не посещать людные места без острой на то необходимости из-за неблагоприятной эпидситуации.

- Всего с начала пандемии в городе врачи выявили COVID-19 у 133 288 человек. Умерли от инфекции 5 599 горожан (+82 за сутки), а выздоровели 75 064 (+1 873), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Губернатор сообщил о нехватке медработников некоторых категорий в городских стационарах. Проблемы есть с необходимым числом медсестер, рентген-лаборантов, анестезиологов. Колоссальная нагрузка обрушилась и на поликлиники, но там выручают старшекурсники медвузов. Помимо этого в Северной столице все еще наблюдается дефицит препаратов от коронавируса, а также других противовирусных лекарств.

В Северной столице остается чуть меньше 6 процентов свободных коек для пациентов с коронавирусом. Смольный планирует развернуть дополнительные места за 2-3 дня. В этом поможет, к примеру, Центр имени Алмазова, где появятся 250 коек.

Самая важная новость – ужесточение ограничений по коронавирусу с 4 декабря, а также отдельно для новогодних праздников. Например, горожанам запретят посещать общепит с 30 декабря по 3 января, а также ходить в музеи, театры и на концерты по 10 января. Смотрите полный список запретов по ссылке, чтобы не попасть впросак на праздниках.

Что касается Ленобласти, то там общее число зараженных коронавирусом за все время пандемии составляет уже 17 368 человек, из них у 209 инфекцию выявили за минувший день. Полностью выздоровели 12 331 (+358), а умерли 148 (+4).