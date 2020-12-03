Ученики и их родители могут повлиять на школьное питание

Члены Общественной палаты вместе с рабочей группой проверили школьные столовые. Фото: Общественная палата Санкт-Петербурга.

Не раз в Сети возникали споры о том, чем кормят детей в школьных столовых. На днях члены Общественной палаты Санкт-Петербурга совместно с рабочей группой объехали городские учреждения образования. Навестили ГБОУ СОШ № 547 и ГБОУ СОШ № 509 Красносельского района, школу № 304 «Центр подготовки кадет» и лицей № 211 имени Пьера де Кубертена в Центральном. В первую очередь оценивали качество работы столовых и качество горячего питания.

Итак, к каким выводам пришли? Проверяющие отметили, что во всех школах, которые они посетили, все пищеблоки соответствуют стандартам, питание школьников проходит по графику, блюда попадают на стол разогретыми к приходу детей. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, а также инструкциями Минпросвещения учеников начальных классов кормят горячим завтраком. С 1 сентября обновился ассортимент продуктов, которые рекомендуется использовать при приготовлении школьного питания. Разработаны и согласованы с Роспотребнадзором примерные меню, которые размещены на сайтах учреждений образования.

- Общественная палата участвует в мониторинге организации горячего питания школьников в соответствии с поручением президента РФ, - прокомментировала председатель Общественной палаты Санкт-Петербурга Ирина Соколова. - Планируем вместе с Комитетом по образованию и Управлением социального питания регулярно посещать школы. Такой формат позволяет лично пообщаться со всеми участниками процесса: директором учреждения, родительским советом, поставщиком питания, сотрудниками пищеблока, а также детьми. Отмечу, что обратная связь с учениками и их родителями обязательна. Именно поэтому мы организовали прием предложений по улучшению организации горячего питания, а также жалоб на отступления от утвержденного меню, о неправильном формировании рациона и однообразном ассортименте продуктов. Наши школьники должны полноценно питаться, поскольку от этого зависит их здоровье.

КОНКРЕТНО

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