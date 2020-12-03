В Ленинградской области вынесен приговор по делу о хищении топлива из нефтепродуктопровода. Фото: freepik.com

Всеволожский городской суд Ленинградской области вынес приговор в отношении группы лиц, обвиняющихся в хищении дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Ярославль-Приморск 2 в особо крупном размере.

Суд установил, что в мае-июле 2017 года организованная группа осуществляла хищения дизельного топлива из МНПП во Всеволожском районе, сделав незаконную врезку. С этой целью от места врезки был проложен отвод к замаскированной емкости, расположенной рядом с федеральной трассой М18 «Кола». Из емкости нефтепродукт загружался в специально оборудованные грузовые автомобили для дальнейшей транспортировки.

Топливо доставлялось в одну из промышленных зон Санкт-Петербурга, где перегружалось в автоцистерны для последующей реализации.

По данным следствия, роли были четко распределены между участниками преступной группы. Помимо лиц, занимавшихся непосредственно хищением, транспортировкой и сбытом топлива, существовала «группа сопровождения», которая обеспечивала прикрытие криминальной деятельности.

Как установил суд, злоумышленники совершали хищения многократно, общий объем похищенного составил более 700 тонн дизельного топлива марки «Евро 3».

Суд признал всех пятерых участников преступной группы виновными в совершении преступления по статье «Кража из нефтепродуктопровода, организованная группой, в особо крупном размере» и приговорил к условному лишению свободы на сроки от четырех до шести лет.

Также суд в полном объеме удовлетворил иск «Транснефть – Балтика» о взыскании 25,6 млн руб. понесенного ущерба. В счет погашения иска суд обратил арестованные ранее денежные средства, грузовые и легковые автомобили, а также другую технику обвиняемых.