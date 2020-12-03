ТК «Невский Центр» поможет вернуть веру в Деда Мороза. Фото предоставлено пресс-службой ТК «Невский Центр».

До Нового года остается меньше месяца, и в торговом комплексе «Невский Центр» уже сделано все для праздничного настроения. С 1 декабря здесь проходит волшебная акция «Верните Деда Мороза», главной целью которой стало создание сказочного настроения для посетителей ТК и их близких.

Принять участие в марафоне может каждый. Для этого нужно выложить на своей открытой странице в Instagram пост со списком подарков, загаданных к Новому году, отметить аккаунт ТК @nevskycentre и поставить хештег #НЦВернитеДедаМороза. А чтобы волшебнику было проще находить подарки, то лучше составить wish-лист именно из товаров, которые можно приобрести в магазинах торгового комплекса. Начиная с 15 декабря, Дед Мороз начнет вручать подарки участникам с самыми оригинальными постами. Все видео будут опубликованы в stories аккаунта «Невский Центр».

Если по какой-то причине участник не получит загаданное, то его близкий человек сможет приобрести подарок, указанный в публичном wish-листе друга, и отправить его через «почту Деда Мороза». На первом этаже торгового комплекса с 5 декабря будет размещен пункт приема подарков: любой желающий порадовать своих друзей и близких может купить конкретный подарок в магазинах ТК «Невский Центр», который он увидел в их постах, бесплатно упаковать его в красивую бумагу и передать службе доставки. «Почта Деда Мороза» свяжется с получателем подарка, после чего согласует дату и время его доставки. Те, кого выбрал сам Дед Мороз, смогут получить свой подарок в ТК.

- Сегодня в ситуации ограничений и запретов на офлайн-мероприятия мы все-таки нашли способ порадовать наших посетителей и подписчиков. Мы помогаем взрослым снова поверить в Деда Мороза и создаем сказку для всех, – говорит руководитель отдела маркетинга ТК «Невский Центр» Марина Сметанина. – Польза нашей акции также в том, что люди не будут дарить ненужные подарки. В канун Нового года многие ломают голову над тем, что вручить, но не всегда могут задать этот вопрос напрямую. Акция «Верните Деда Мороза» поможет всем открыто сказать, что они хотят в подарок на Новый год и чему точно будут рады. Кроме того, отдельно мы хотим поблагодарить наших арендаторов, которые стали информационными партнерами акции – ФК «Зенит», Asya Home, «Буквоед», «1С интерес», «Стокманн», Apetta и Kanzler.

Бесплатная упаковка подарков и стойка «Почта Деда Мороза» будут работать в ТК «Невский Центр» на 1 этаже с 5 по 31 декабря.

Подробности акции «Верните Деда Мороза» вы сможете найти в официальном аккаунте ТК «Невский Центр» в Instagram и на сайте ТК.