Золотой микрофон едет в Петербург

Участие в создании программы принимал Макс Покровский. Фото: предоставлено радиостанцией.

В Москве состоялась юбилейная, десятая конференция Российской Академии радио (РАР) «Радио в глобальной медиаконкуренции». В рамках события были объявлены победители премии «Радиомания-2020». В номинации «Радио-игра» с передачей «Самое рок-н-ролльное 8 марта» победила команда «Авторадио – Санкт-Петербург». Всего было подано почти сто заявок из 24 городов.

Радио-игра «Самое рок-н-ролльное 8 марта» - это серия эпизодов с заданиями для слушателей и демонстрацией выполнения.

- В рамках проекта мужчины смогли порадовать своих вторых половин и выиграть для них в качестве подарка к празднику билеты на концерт Макса Покровского и группы «Ногу Свело», - рассказывают победители. - Музыкант не только поддержал идею нашей редакции, но и сам активно участвовал в процессе создания шоу.

Со 2 по 7 марта 2020 года каждый день на волне «Авторадио – Санкт-Петербург» звучал условный сигнал, после которого слушателям нужно было отправлять слово «Рамамба». Самый первый получал право в прямом эфире выполнить задание и выиграть подарок. В группе радиостанции «ВКонтакте» каждый игровой день выкладывали подсказку – текст оригинальной скороговорки, которую нужно было повторить в эфире.

Помимо премии в номинации «Радио-игра» ведущий «Авторадио – Санкт-Петербург» Александр Курдин вошел в тройку лидеров в номинации «Ведущий программы» с новой передачей «Узнать все на Авторадио», которую можно услышать каждый в будний день в 14.20 на волне «Авторадио – Санкт-Петербург».