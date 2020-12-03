Табло на остановках и пунктуальные автобусы: В Петербурге представили новую систему на транспорте

В Петербурге представили информационную систему управления пассажирским транспортом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге «поумнеет» транспорт: оплачивать поездки будет удобнее, пополнять проездные тоже, а о прибытии автобусов, троллейбусов и трамваев будет информировать специальное табло. Это и не только станет возможным благодаря Комплексной информационной системе управления городским пассажирским и пригородным транспортом общего пользования (КИСУ ГПТТ). Проект этот задумали для города еще в 2014 году. Но судя по всему, с приближением транспортной реформы в Петербурге его реализация все более реальна. В четверг, 3 декабря, в Мариинском дворце состоялась презентация разработки.

Ознакомились с проектом спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров, вице-губернатор Максим Соколов, петербургские парламентарии, руководители органов исполнительной власти и эксперты, которые дали разработке высокую оценку. Ведь это не только комфорт в передвижении горожан, но еще и оптимизация затрат бюджета на транспортную сеть. Это и система работы с перевозчиками, учет их работы, расчет субсидий, эффективное планирование работы транспорта.

– Главными достоинствами системы являются прозрачность ее функционирования, адресное целевое расходование бюджетных средств, возможность включения новых подсистем. На счету ее авторов уже есть полностью удачные проекты общегородского масштаба, такие, как Единая карта петербуржца, – отметил Вячеслав Макаров.

О прибытии транспорта будет информировать специальное табло. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вся информация для горожан будет доступна не только на инфо-стойках на остановках, но и в мобильном приложении или на сайте. Там же можно будет пополнить проездные. Что касается льготников, для них хотят создать единый реестр. Опаздывать транспорт скорее всего будет реже, ведь самим водителям информацию о ситуации на дорогах (например, о ДТП) смогут оперативно передавать диспетчеры.

КОНКРЕТНО

Пока сроки внедрения системы в Петербурге не называются. Известно, что система является полностью российской разработкой. Она предусматривает управление не только наземным транспортом, но также планируется ее работа в метро и даже на водном транспорте. Напомним, что транспортную реформу в Петербурге из-за пандемии отложили на 2021 год.