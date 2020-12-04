Гран-при конкурса красоты «Краса России Санкт-Петербурга-2020» получила Алина Шпак

Алина Шпак выиграла гран-при конкурса красоты «Краса России Санкт-Петербурга-2020». Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге выбрали самую красивую девушку. Корона и титул «Краса России Санкт-Петербург-2020» достались 29-летней Алине Шпак. Она мировой тренер по дыхательным гимнастикам и энергетическим практикам. Автор бестселлера «Ешь, Пей, Дыши, Худей», основатель проекта ilovebodyflex и автор собственных методик похудения поделится своими секретами и расскажет о том «Как превратить хобби в бизнес и стать королевой».

У Алины почти 1 млн преданных подписчиков в Instagram. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Краса России Санкт-Петербург-2020» представит Северную Столицу в финале Всероссийского конкурса красоты «Краса России - 2021».

За звание лучшей из лучших соревновались 40 прекрасных дам. Фото: Артем КИЛЬКИН

Финал конкурса проходил на сцене «Тинькофф-арены». На один вечер она стала местом притяжения красивых и талантливых девушек. За звание соревновались 40 грациозных и неподражаемых дам от 15 до 34 лет. Они дефилировали в купальниках, роскошных платьях,а также демонстрировали свои творческие способности.

Помимо роскошных нарядов девушки демонстрировали творческие способности. Фото: Артем КИЛЬКИН

Второе место заняла Надежда Исаева. Она сможет представить Северную столицу в финале Всероссийского конкурса,если это по каким-то причинам не получится у обладательницы гран-при Алины Шпак.

Красавицы не оставили неравнодушным ни одного зрителя. Фото: Артем КИЛЬКИН

В этом году конкурс красоты проводился совместно с престижной премией «Человек года-2020». В церемонии награждения приняли участие лучшие представители различных сфер профессий.