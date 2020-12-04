Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 4 декабря 2020 года: Готовность к массовой вакцинации и прогноз нового всплеска заболеваемости

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 4 декабря 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 4 декабря 2020 года. За минувшие сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 3 692 человек. В Смольном не считают текущую эпидситуацию критической, но все же называют ее напряженной.

- Всего с начала пандемии в городе врачи выявили COVID-19 у 136 980 человек. Умерли от инфекции 5 668 горожан (+69 за сутки), а выздоровели 78 004 (+2 940), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В Санкт-Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса. На этот раз медики получили 1 600 доз. Естественно, прививка предназначена не для широкого применения, а исключительно для медработников. Что касается массовой вакцинации, которую поручил организовать Владимир Путин, то городской Комздрав пока не называет точную дату начала кампании, но сообщает, что прививку можно будет поставить в пяти медпунктах. К слову, ученые из СПбГУ выяснили, что от коронавируса неплохо защищает… старая прививка БЦЖ, тренирующая иммунитет.

В Смольном прогнозируют всплеск новой заболеваемости коронавирусом через две недели после тех самых многотысячных концертов Басты в «Ледовом дворце», из-за которых площадку закрыли, а затем в городе ввели новые ограничения на праздничные выходные. При этом власти пригрозили всем организаторам подпольных новогодних вечеринок, если такие будут. Вице-губернатор Евгений Елин объясняет новые запреты желанием отпугнуть туристов от Северной столицы, чтобы поскорее выйти на плато по заболеваемости.

Тем временем лишь 217 медиков привились от коронавируса в Санкт-Петербурге. При этом вакцинация проходит в два этапа.

Что касается Ленобласти, то там общее число зараженных коронавирусом за все время пандемии составляет уже 17 578 человек, из них у 210 инфекцию выявили за минувший день. Полностью выздоровели 12 768 (+437), а умерли 148 (+0).