Петербуржцы позитивно отнеслись к идее объединения города с Ленобластью. Фото: Скопин Никита.

Эксперты «Института Государственного развития» провели масштабное социологическое исследование, участниками которого стали жители Санкт-Петербурга. Специалисты выяснили, какие проблемы больше всего волнуют горожан, довольны ли они их решением и как население относится к идее объединения Петербурга и Ленобласти.

О ПРОБЛЕМАХ ГОРОЖАН

Результатами исследования в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Комсомольской правды» поделился директор Института государственного развития Дмитрий Солонников. Спикером мероприятия стал руководитель регионального отделения партии «Родина» Валерий Шинкаренко. Именно Шинкаренко впервые выступил с идеей объединения двух регионов, что вызвало резонанс в информационном пространстве.

Участие в исследовании приняли 1200 респондентов - жители разного возраста и социального благополучия из разных районов Северной столицы. Главными проблемами они назвали сложности в работе учреждений здравоохранения и низкие социальные выплаты. По словам Дмитрия Солонникова, такие результаты – эхо коронавируса.

- Никогда такого не было, чтобы эти два пункта столь заметно выбивались. Проблематика вызвана эпидемией коронавируса, и в данной ситуации она доминирует, - объясняет эксперт. – Следом за ними идут стандартные проблемы жизни города – плохое состояние дорог, рост безработицы, плохая экология.

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И УРОВНЯ ЖИЗНИ»

Второй блок вопросов в исследовании был посвящен теме объединения Петербурга и Ленобласти. Выяснилось, что чаще всего петербуржцы ездят в 47 регион, чтобы отдохнуть или навестить родственников. В целом к идее создания агломерации респонденты отнеслись положительно.

- Нельзя сказать, что петербуржцы – противники интеграции. Ответы «острая необходимость» и «желательно» набирают заметно больше, чем «неактуально» и «против», - говорит Солонников. – Это говорит о том, что позитивное настроение преобладает. Однако нужно учитывать влияние коронавирусной ситуации, которая все же отодвигает тему интеграции на второй план.

Лидер региональной «Родины» Валерий Шинкаренко отметил, что результаты говорят о существовании общественного запроса на объединение, как среди жителей города, так и среди жителей области. Напомним, что первый этап исследования прошел в феврале-марте текущего года. Тогда «за» объединение выступили 60% жителей 47 региона.

По словам Шинкаренко, основной целью объединения должно быть повышение качества жизни жителей агломерации. Добиться этого можно, решая локальные задачи, от которых зависит комфорт и благосостояние людей. Например, формирование единого рынка труда и, в том числе, контроль трудовой миграции, должны обеспечить повышение заработков.

- Мы считаем, что Санкт-Петербургская агломерация идеально подходит для проведения политики создания высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест. У Петербурга колоссальный образовательный и культурный потенциал. У Ленобласти - образовательный и ресурсный, - объясняет Валерий Шинкаренко. – От интеграции, прежде всего, выиграют люди. И произойдет это за счет повышения качества и уровня жизни.

Например, создание современной отрасли мусоропереработки решит ряд экологических проблем. Интеграция транспортных систем обеих регионов сократит время, которые жители тратят на дорогу.

«ГЛОБАЛЬНЫЙ ГОРОД»

Валерий Шинкаренко отмечает, что конкретные пути интеграции - объединение регионов или создание агломерации - должны определять политики. Поэтому общественности важно обратить их внимание на этот вопрос.

- Он должен решаться на самом высоком федеральном уровне. Это произойдет, если мы будем об этом говорить, привлекать экспертов, добиваться интеграции, - настаивает лидер регионального отделения партии «Родина». – Чиновникам точно ничего не нужно. Для них вся интеграция – головная боль. Ведь это все административные реформы. Все зависит от политической воли. Если она будет, то можно этот вопрос решить и за год. Если не будет – то она может находиться в вялотекущем процессе годы.

Лидер региональной «Родины» подчеркнул, что целью данной программы является возвращение Санкт-Петербургу статуса «глобального города». Со своими идеями партия собирается идти на выборы в Государственную Думу. Помимо инициативы о принятии закона об агломерации, позволяющего эффективно управлять макрорегионом, у ее членов есть и другие предложения. Например, доработать и принять нормативный правовой акт в сфере миграции, защищающий и развивающий российский рынок труда, а также создать инновационную технологическую долину. Она сыграет роль «мозга агломерации», который обеспечит переход промышленности на шестой технологический уклад. «Родина» уже разработала его проект. Концепцию инновационной технологической долины «Космополис» партия в ближайшее время представит общественности.