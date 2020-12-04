Сезон подкормки птиц начался в выборгском парке Монрепо

В парке Монрепо начали сезон подкормки лесных птиц. Фото: vk.com/monrepovyborg

В знаменитом выборгском парке Монрепо вновь появились кормушки для птиц. С наступлением холодов здесь традиционно начинается сезон помощи пернатым, а руководит процессом подкормки лесничий музея-заповедника Владимир Чантурия.

- В первую очередь важна регулярность. В парке кормушки висят по маршруту обхода мастеров леса так, чтобы подсыпать корм каждое утро. Важно кормить птиц постоянно, в одно и тоже время потому, что они привыкают. Кормушка – большая ответственность, и, если ее забросить, птицы могут погибнуть. Помните, зимой птицы умирают не от холода, а от голода, - приводит слова специалиста пресс-служба парка на своей странице ВКонтакте.

За здоровьем птиц следят опытные лесники. Фото: vk.com/monrepovyborg

При этом поесть пернатые должны в течение короткого светового дня, ведь в ночи они не летают. Сам корм выбирают естественный: обычные нежареные семечки, например. В прошлом году птицы, живущие в Монрепо, съели их аж 300 килограммов.

В каждым днем птиц в парке становится все больше. Это и синицы и поползни и дятлы. Скоро на зимовку прилетят снегири.

Среди обитателей парка есть и дятлы. Фото: vk.com/monrepovyborg

- Если зимой прикармливать птиц в одном месте, то они привыкают и с началом весенне-летнего периода не разлетаются, строят свои гнезда рядом. А это большая помощь лесу в борьбе с вредителями летом, - отмечает Владимир Чантурия.

При этом в парке внимательно следят за рационом крылатых обитателей Монрепо и просят посетителей не кормить птиц как и чем попало. Летом от такой «доброты» здесь уже погибли две белочки.