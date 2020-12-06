Жизнь в пригородах Петербурга: оно того стоит?

Генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева и директор по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Михаил Гущин.

Сегодня часто можно услышать, что жители мегаполиса устают от постоянного шума, суеты и бешеного ритма города. Мол, все больше людей хотят жить в экологически и психологически благополучной среде и находят ее в малоэтажной застройке. А так ли это на самом деле? Действительно ли многие горожане готовы променять жизнь пусть в густонаселенном районе, но рядом с метро и магазинами на уединенную жизнь в малоэтажном пригороде? И готовы ли современные малоэтажные и средне этажные проекты застройки обеспечить новоселам действительно удобную и комфортную жизнь?

У каждого жилого квартала, будь это высотный многоэтажный комплекс в оживленном районе или небольшой домна природе, есть свои плюсы и минусы. О них мы и поговорим с нашими экспертами - генеральным директором агентства недвижимости ГК «КВС» Анжеликой Альшаевой и директором по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Михаилом Гущиным. Мы выясним, какие форматы жилья малой этажности существуют? Как изменились мало- и среднеэтажные проекты за последние годы? Чем они удивляют своих покупателей?

Трансляция пройдет 7 декабря на сайте spb.kp.ru и в социальных сетях группы «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге».