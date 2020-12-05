Пьяный посетитель ночного клуба лег на проезжую часть на Невском проспекте и попал под машину Фото: принтскрин видео.

Нарушения ограничительных мер может привести не только к заражениям коронавирусом, но и серьезным травмам совсем по другим причинам. В Санкт-Петербурге 41-летний мужчина всю ночь веселился в ночном клубе, который по правилам должен быть закрыт. Около 9 часов утра субботы, 5 декабря 2020 года , пьяный посетитель начал барагозить, и из заведения его выгнали. Однако мужчина решил продолжить вести себя неадекватно и лег на проезжую часть Невского проспекте, где попал под машину.

- В одном из клубов города, расположенном недалеко от Невского проспекта, у 41-летнего мужчины произошел конфликт с охранником. Секьюрити выгнал пьяного посетителя на улицу. Агрессивный мужчина пытался начать драку, но охранник брызнул тому в лицо из газового баллончика и ушел обратно в клуб, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

После этого мужчина вышел на Невский проспект и лег на проезжую часть. Авария не заставила себя долго ждать. На лежащего пешехода наехал автомобиль "Субару", за рулем которого находился 50-летний мужчина.

Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Охранника клуба доставили в полицию, а в самом заведении проводится разбирательство.